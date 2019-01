Z Café transforma principal sobremesa em picolé

A torta de doce de leite e chocolate, conhecida como Torta Z, é a mais tradicional do cardápio do Z Café , rede de cafeterias de Porto Alegre. Há mais de um ano, quando a marca lançou o conceito Takeaway, a sobremesa ganhou uma versão em palito. E isso deu mais atratividade ao negócio nos meses de verão.

Sandro Zanette, um dos sócios do empreendimento, diz que o lanche é produzido por um fornecedor, e demorou cerca de seis meses para alcançar o resultado final. Sandro garante que ficou a cópia fiel à original. "É uma torta de verdade. A receita não mudou em nada", pontua.

Vendido, atualmente, em sete pontos da Capital, ao preço de R$ 9,90, o picolé também já pode ser encontrado na Praia de Atlântida (na Casa Roubadinhas, Thai In Box e Mercado Praiano). Mesmo não tendo sido uma estratégia lançada especificamente pelo Z Café para o verão, a iniciativa faz parte da proposta de inovação constante do negócio. "A loja está sempre em busca de novidades. Lançamos, recentemente, um bolo de abacaxi, banana e gengibre para o Natal. Estamos pensando em mantê-lo fixo no cardápio", comenta.

Sandro acrescenta que o menu do Z Café é o mesmo para as quatro estações. Ou seja, é possível encontrar os potes com frutas picadas tanto em julho quanto em dezembro. O mesmo vale para o café (quente e gelado).

"Quando muda de estação, um produto acaba saindo mais que o outro . O próprio café. É óbvio que no inverno vende-se mais espresso. No verão, começa a sair mais o gelado", explica. Com altas temperaturas, observa-se, ainda, o aumento das vendas de iogurte com granola, saladas, sucos e três sabores de smoothies - Astral (pêssego, morango, papaia e suco de laranja), Z (banana, morango, amora, mirtilo, iogurte natural com gengibre e suco de laranja) e Tropical (beterraba, banana e suco de laranja).

Outra aposta desta temporada do Z Café é a abertura do modelo de franquias. No final de novembro, a primeira unidade começou a funcionar na Carlos Gomes. A segunda, no Centro Histórico. "Estamos bem felizes por entrarmos no Centro", comemora.

O plano é expandir a rede por meio de franqueados, pouco a pouco.