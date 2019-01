Dicas para prospectar clientes usando e-mail marketing

Depois de dar início a sua estratégia de e-mail marketing, é preciso entender como usar a ferramenta para conquistar novos clientes. São essas ações que podem gerar mais vendas ao seu negócio.

Vamos lá?

Para ter um bom desempenho com suas ações, trabalhe sempre com um público que quer manter contato com a sua marca.

Quando seus e-mails são direcionados para pessoas que se interessam pelo seu negócio, as chances de engajamento são maiores e, por consequência, aumentam também as possibilidades de compra. Enviar e-mails para contatos que não estão interessados no seu conteúdo é um desperdício de tempo e pode gerar denúncias por parte de quem recebe suas mensagens.

As denúncias ocorrem, em sua maioria, por pessoas que não autorizaram o recebimento de e-mails vindos de uma determinada empresa ou então consideram a quantidade de e-mails enviada acima do adequado. Conforme a quantidade de denúncias, seus envios podem ser bloqueados pelos provedores (como Gmail, Outlook, Yahoo).

Para cativar seus contatos, nada como uma peça de e-mail com um conteúdo que apresente de forma clara a sua empresa e também o principal objetivo da estratégia. Pense também em dar uma continuidade a sua comunicação em outros canais, indicando locais em que o leitor pode acessar mais conteúdos do seu negócio, como site e redes sociais.

A seguir temos algumas dicas para personalizar o conteúdo dos seus envios de e-mail marketing:

Assunto

É a primeira parte do conteúdo que o público terá acesso. Por isso, um assunto que desperte o interesse pode gerar um maior número de abertura de e-mail.

Definir um assunto personalizado, com o nome do contato ou da empresa, pode provocar um impacto positivo para o seu envio. Além disso, crie um texto que esteja de acordo com a mensagem que você deseja passar. Lembre-se de ser objetivo nesse momento.

Como saber qual o melhor assunto?

Testar é a única forma de saber qual assunto apresenta melhor desempenho no seu e-mail marketing. Você pode fazer um teste A/B com diferentes ideias de assunto e enviando para uma parcela da sua base de contatos. No fim do resultado, envie para o restante a peça com o assunto que teve o melhor índice de abertura.

Definir preheader

O preheader funciona como a extensão do assunto do e-mail. Ele é exibido em um tom mais claro logo após o assunto. Use-o para instigar seu leitor a querer ver como termina aquele conteúdo.

O preheader é configurado através da edição do código HTML da sua peça. Caso você não faça nenhuma alteração, o preheader será a primeira frase do conteúdo do seu email.

Texto e imagem

Uma mensagem com muito texto pode se tornar cansativa para quem recebe. Equilibrar imagens e texto em seu conteúdo pode torná-lo mais atrativo.

O equilíbrio também é importante para evitar que sua mensagem seja bloqueada pelos provedores ou direcionada para a caixa de spam. Esses serviços utilizam o texto da peça para verificar se a mensagem é confiável. Logo, pouco texto pode ser um problema.

Ferramentas como MailTester e Litmus possibilitam a realização de testes para conferir se o conteúdo da sua mensagem precisa de alguma alteração.

MailTester : a versão gratuita disponibiliza três testes por dia;

Litmus: não conta com uma versão gratuita.

Depois de atrair o público para a sua base, chega a hora do primeiro contato com eles. Você pode enviar um e-mail com uma apresentação simples ou então alguma mensagem encorajadora, oferecendo seus serviços a eles.

Envio de boas vindas

Um envio de boas vindas pode gerar um engajamento maior do que e-mails enviados normalmente. Isso porque o contato se cadastrou recentemente no seu site e espera por algum tipo de notificação.

Por isso, não perca a oportunidade de encaminhar um incentivo para que os novos assinantes realizem alguma compra. Como é um primeiro contato, um desconto especial pode ajudar.

Alguns serviços não trabalham necessariamente com a venda de diversos itens, mas sim com assinaturas para um produto em específico. Esse é o caso da Email on Acid, que oferece um serviço para teste de e-mail, com análise das mensagens criadas, entre outras funcionalidades.

O e-mail de boas vindas apresenta a empresa e conta com um botão em destaque, que direciona o usuário para o cadastro de uma ação esperada.

Produtos de interesse

Você lembra da importância de trabalhar com uma base de contatos segmentada, certo?

Se você souber quais produtos são de interesse de cada um dos contatos, use esse tipo de filtro para seus envios. É uma ótima opção caso você ofereça diversos tipos de produtos e queira especificar suas ações de e-mail marketing.

Produtos em destaque

Criar envios com produtos mais procurados ou com novos itens da sua marca pode ser uma alternativa se você não souber os tipos de produtos que interessam aos seus contatos.

Outra opção é apresentar os itens com preço mais baixo. Ao apresentar produtos com valor mais acessível ou promoções, você motiva os contatos que ainda não realizaram a primeira compra.

Produtos de acordo com a navegação no site

Verifique a interação dos contatos em seu site, como tempo de navegação em determinadas páginas, para identificar quais produtos despertam maior interesse. Analise também quais contatos adicionaram produtos no carrinho do site mas não efetuaram a compra.

Ferramentas de e-mail marketing geralmente contam com uma funcionalidade que permite integrar seu site e automatizar este processo. Assim, cada vez que um contato acessar suas páginas e não finalizar uma compra, ele pode receber de forma automática um envio com o produto abandonado.

E você, já usa algumas dessas estratégias para obter novos clientes?

Deixe suas sugestões nos comentários e até a próxima dica!

Clique aqui para acessar o conteúdo: 6 dicas essenciais para iniciar sua estratégia de email marketing.

--------

A cada 15 dias, a equipe da Dinamize compartilha com os leitores do GeraçãoE dicas de Marketing. Se tiver alguma dúvida, envie para a gente pelos comentários desta matéria ou pelas redes sociais.