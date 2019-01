Loja do Bom Fim aposta em estampas com fotos de Porto Alegre

Da união de talentos de André Francisco Lisboa e Simone Martins da Silva, ambos de 50 anos, surgiu a Pano Pop. Ela sempre trabalhou com produção de vestuário, ele tinha uma empresa de comunicação visual que, entre outros serviços, estampava peças. Em 2013, decidiram investir esforços e abriram uma loja de camisetas no bairro Bom Fim, na Capital. No início, eram produzidas apenas ilustrações de bandas de rock. A partir da demanda, começaram a trabalhar com temas da cultura pop em geral - filmes, personagens etc. Mais tarde, os lugares de Porto Alegre fotografados por André tomaram conta dos tecidos.

No começo do negócio, a Pano Pop ficava em uma loja de 20 m² na mesma rua. Conforme a procura pelas produções foi aumentando, em 2016, mudaram-se para um espaço tão grande que avaliaram uma parceria para dividir. Assim, hoje, compartilham com o salão de beleza Studio Leo Zamper. "Nossa marca conversa muito com o público dele", deduz Simone. "Era uma lojinha de 20 m² que passou a ser uma de 200 m²" , dimensiona André, que agora atende no nº 656 da rua Fernandes Vieira.

Moradores do bairro Bom Fim, o casal garante que a maior parte da clientela é da vizinhança. "O Bom Fim tem muito forte essa coisa de bairro, parece interior", compara André. Porém, nem só disso vive a empresa. Apesar dessa característica, o ponto - que é próximo à Redenção - recebe um público diverso aos fins de semana. "De segunda a sexta-feira, temos um tipo de público e aos sábados, ele muda", expõe Simone, que revela ser preciso ter duas frentes de produtos para atender a ambos.

Mas o norteador é o mesmo: produzir em pequena escala e ter mais exclusividade. "O legal é porque deixa a marca pequena e exclusiva", avalia Simone. "Não tem nada em escala industrial", garante André. Nunca um produto é igual ao outro, mudanças aparecem no tecido, tamanho, cor ou formato da peça.

Eles atribuem a possibilidade de diferenciação no vestuário à estamparia digital, pois - ao contrário da serigrafia, que exige produção em escala para baratear - ela permite que seja produzida uma estampa por vez.