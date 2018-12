Qual a importância de pensar o braço digital com cuidado nas empresas?

"É fundamental que as empresas parem de olhar para o digital como uma tendência. O digital já é uma realidade e vai transformar, cada vez mais, a forma com que as empresas e pessoas se relacionam, se comunicam e fazem negócios. Não basta ter um site, um app ou uma página no Facebook. É preciso desenvolver uma cultura digital nos negócios. A transformação digital vem rompendo barreiras e criando novas economias ao redor do mundo. O Aibnb, o Rappi e o Uber são provas disso. O consumidor está no centro e entender seus hábitos e comportamento é fundamental para qualquer organização que deseja manter-se viva nos próximos anos."

