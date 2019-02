E-commerce: como aumentar as vendas e superar as expectativas do cliente?

Comprar on-line é uma tendência que ganha força ano a ano entre os consumidores. De acordo com a empresa de pesquisa de mercado eMarketer, até 2021 devem ser alcançados cerca de US$ 4,9 trilhões em vendas globalmente no segmento de e-commerce, representando 17,5% do total de transações no varejo.

O aumento da demanda por vendas on-line está atrelado a atual facilidade ao acesso à internet e a popularização dos smartphones. Deste modo, os consumidores estão mais alertas em relação às ofertas e em busca de atendimento personalizado. Por isso, é fundamental criar estratégias consistentes para impulsionar as vendas e superar as expectativas dos clientes em 2019.

O Inbound Marketing é uma tendência que já está sendo adotada por muitos empreendedores no Brasil. Segundo números da Associação de Marketing Promocional (Ampro), em 2016, o marketing integrado gerou R$ 43,9 bilhões às empresas brasileiras e a expectativa é de que esse número suba 62% até o fim de 2019.

O marketing digital traz consigo o conceito de persona, que pode ajudar os lojistas, por meio de pesquisas, a encontrar um perfil detalhado de seus consumidores. Assim, as estratégias serão direcionadas ao público correto e que realmente deseja consumir o produto ofertado em sua loja. É importante começar a incorporar estes conceitos em seu negócio, caso contrário, há risco de não atingir clientes que se encaixem em sua proposta, o que impactará nas vendas e na fidelização.

Investir em ferramentas para automação e modernização de gestão é uma forte tendência no mundo corporativo. Esse tipo de recurso garante que sua loja virtual possua novas soluções para otimizar o atendimento, reduzir custos operacionais, aumentar a produtividade e, consequentemente, obter melhores resultados de vendas.

Um exemplo é investir em uma ferramenta de gestão mais robusta e que tenha integrações de automação, com recursos que permitem a otimização de e-mail marketing, ERP, logística, entre outros. Esta adesão traz ao trabalho mais precisão e oferece margem para que a equipe fique focada em assuntos prioritários, como a qualidade do atendimento ao cliente.

Outro recurso de gerenciamento muito utilizado, inclusive pelos clientes da plataforma Nuvem Shop, é o WhatsApp Commerce. Este recurso pode ser integrado a loja virtual para que o cliente possa realizar o envio de notificações, pagamentos e emissão de pedidos que serão encaminhados automaticamente ao cliente final. Processos como esses simplificam a rotina do seu negócio e garantem maior produtividade, qualidade e rapidez no atendimento.

O suporte ao consumidor é imperativo para garantir a fidelidade dos clientes. Um estudo recente sobre experiência do cliente no Brasil, intitulado CXTrends, indica que 55% das empresas não estão satisfeitas com o atendimento que oferecem a seus clientes, resultado que diminuiu em relação à 2017.

Hoje, já existem diversas ferramentas focadas em atendimento que fornecem assistência via e-mail, chat, mídias sociais, entre outros. Uma dica é realizar a análise contínua do atendimento prestado, sendo possível avaliar os pontos que podem ser melhorados e oferecer um suporte ainda mais personalizado.

Fique atento e não deixe de seguir essas tendências para agregar valor ao seu negócio, aumentar a produtividade da equipe, vender mais e consolidar sua marca no mercado.