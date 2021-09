Na Expointer, Bolsonaro tem primeira agenda após 7 de setembro





Presidente fez uma rápida visita ao evento na manhã de sábado

CRÉDITO: Diego Nuñez/Especial/JC Presidente fez uma rápida visita ao evento na manhã de sábado

Diego Nuñez

O presidente Jair Bolsonaro escolheu o Rio Grande do Sul para realizar sua primeira aparição pública após os polêmicos desdobramentos do 7 de setembro. Na manhã de sábado, ele chegou ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, para visitar a 44ª Expointer.

O presidente foi bem recebido no local, sendo aguardado por muitos apoiadores, em clima de euforia, o que confirmou sua popularidade no setor do agronegócio. Passando por um corredor escoltado pela segurança, ele percorreu pavilhões rodeado de aliados.

Em Esteio, Bolsonaro evitou críticas diretas à Corte, mas voltou a afirmar que uma eventual decisão do STF contra a tese do marco temporal na demarcação de terras indígenas resultaria no "fim do agronegócio" no Brasil.