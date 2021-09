BRDE anuncia R$ 208 milhões em operações de crédito para novos investimentos no RS





Anúncio ocorreu em encontro com o governador Eduardo Leite, na 44ª Expointer

Com destaque para projetos de geração de energia e apoio a cooperativas agrícolas, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) divulgou, nesta quinta-feira (9), a contratação de operações de crédito que totalizam R$ 208,3 milhões. O anúncio foi durante encontro com o governador Eduardo Leite, na 44ª edição da Expointer. Ao todo são seis projetos financiados, cujos investimentos finais devem superar a marca de R$ 300 milhões.

Entre as contratações, destaque para a implantação de uma pequena Central Hidrelétrica (PCH), no município de Tio Hugo. Projeto liderado pela Coprel - Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento, a unidade que vai ampliar a oferta de energia na região do Alto da Serra do Boticaraí terá financiamento do BRDE de R$ 96 milhões.

O governador Eduardo Leite agradeceu a mobilização da equipe de governo e do BRDE para facilitar investimentos no Estado. “A gente vem viabilizando, com respaldo da Assembleia Legislativa, uma agenda muito intensa de transformações, com redução da burocracia, da carga tributária, do custo da máquina pública, para que a gente pudesse voltar a ter confiança no futuro do RS. Passamos de um Estado conhecido pelos problemas fiscais para um Estado de superação, que cumpre seus compromissos e que olha para o futuro com muito mais confiança. Que bom que podemos contar com um banco com a qualidade e a capacidade do BRDE, e que vem no mesmo compasso do setor privado e do setor cooperativo gaúcho, e que é capaz de dar o respaldo que os empreendedores do RS precisam para alavancarmos o desenvolvimento do Estado”, afirmou Leite.

“Este momento de retomada é muito simbólico. A grande maioria das nossas operações são ligadas ao agronegócio, mas o banco vem atuando muito forte em seus diferentes programas, buscando incentivar projetos que levem mais desenvolvimento para a região Sul”, afirmou a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos. Ela mencionou o trabalho que o banco vem desenvolvendo na estruturação dos diferentes programas de desenvolvimento que, além do agronegócio, buscam apoiar o setor de turismo, de inovação na indústria, de geração de energia com fontes renováveis, da sustentabilidade social, entre outros. “Desde o início do ano, já fechamos mais de R$ 1,9 bilhão em financiamentos na nossa área de atuação ”, destacou.

Novas unidades

Com duas operações que representam cerca de R$ 47,5 milhões em financiamento do BRDE, a Cooperativa Dália Alimentos vai ampliar a infraestrutura do frigorífico de aves e instalar uma nova planta de produção de queijos. Os investimentos da Dália integram ainda melhorias no frigorífico de suínos, que permitirá ampliar a capacidade de abate de 2.800 para 3.000 cabeças/dia. Outro investimento de peso acontecerá na cidade de Glorinha. O projeto de uma unidade da Arcelormittal terá financiamento de R$ 52,5 milhões por parte do banco.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Brum, igualmente salientou o papel do BRDE em incentivar novos investimentos e ajudar a economia gaúcha no processo de retomada. “No primeiro semestre, tivemos um saldo de 94.700 empresas criadas no Estado. Conseguimos aprovar nove leis voltadas ao empreendedorismo”, observou o secretário.

O vice-governador do Maranhão, Carlos Orleans Brandão, esteve presente no anúncio dos novos financiamentos na Casa do BRDE no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Ele veio conhecer a Expointer e estava acompanhado dos secretários da Agricultura, Pecuário e Pesca, José Sérgio Delmiro Vale, e da Agricultura Familiar, Rodrigo Pires Ferreira Lago.

O presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e o líder do governo, deputado Frederico Antunes, também acompanharam o evento, assim como as secretárias da Agricultura, Silvana Covatti, e da Saúde, Arita Berghman, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. O diretor de Operações do BRDE, Otomar Vivian, e o diretor Financeiro do banco, Vladimir Fey, também prestigiaram o anúncio.

NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO: R$ 208,3 MILHÕES

• Coprel (Cooperativa de Geração de Energia e Desenvolvimento) – R$ 96 milhões: implantação de PCH em Tio Hugo

• Cooperativa Dália Alimentos Ltda. – R$ 47.527.900: ampliação frigorífico de aves (R$ 15,5 milhões) e planta de queijos com capacidade de 500 ton/mês e ampliação da capacidade do frigorífico de suínos (R$ 30 milhões)

• Arcelormittal Gonvarri Brasil Produtos Siderúrgicos – R$ 52,4 milhões em nova unidade em Glorinha

• Cooperativa Agrícola Água Santa Ltda (Coasa) – R$ 5.045.000: ampliação da capacidade armazenagem de grãos nos municípios de Camargo e David Canabarro

• Metalúrgica Basso – R$ 4.452.432: novo sistema industrial em Bento Gonçalves

• Hotel Colline de France Ltda – R$ 2.745.000: programa de incentivo ao turismo

