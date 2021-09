Cercas virtuais e marketplace são inovações da Belgo Bekaert





Guilherme Vianna, gerente de negócios da empresa, destaca a importância da Expointer para a companhia

Vanessa Ferraz

A Belgo Bekaert é referência na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera. O gerente de negócios da empresa, Guilherme Vianna, fala sobre a presença da empresa na Expointer e sobre inovações voltadas para o agronegócio. As cercas virtuais fazem parte da do desenvolvimento de tecnologias que visam o aumento da segurança das propriedades e o levantamento de dados para otimizar a produtividade do pasto.

Jornal do Comércio - O que representa a Expointer para a Belgo?

Guilherme Vianna - A Expointer é uma feira que a gente trabalha há muitos anos, com a função da pandemia, neste ano não estamos presentes de forma física. Mas continuamos acreditando no potencial do evento para o fomento do agronegócio do Rio Grande do Sul, e com todas as tendências que ela lança para o restante do Brasil, tanto na agricultura como na pecuária.

JC- Como é a atuação da Belgo no Estado?

Vianna- Em se tratando de arames para a agropecuária, o RS tem o sétimo maior rebanho pecuário do Brasil, de um valor agregado maior do que a média. Então, nós temos como prioridade fazer um bom atendimento ao Estado com a nossa linha de produtos. Estamos junto com o produtor para oferecer a qualidade e a automação através dos arames e telas.

JC- O que são as cercas virtuais?

Vianna- A gente teve uma mudança de parâmetro em 2020, a internet banda larga chegou a um custo acessível na fazenda, isso tem fomentado a digitalização no meio rural. Nessas cercas virtuais, elas tem um olhar para o futuro, com o aumento de segurança da propriedade e uma capacidade de realizar um mapeamento dentro de um sistema integrado, colhendo dados que podem auxiliar no sistema produtivo da fazenda.

JC- Como está o lançamento do marketplace?

Vianna- O cliente está caminhando para o mundo digital, nós estamos nos preparando para expandir o comércio eletrônico feito pela loja Belgo virtual. Além de um canal de vendas, o objetivo é atender a demanda de entrega de forma eficiente. A grande questão é a última milha, por isso estamos expandindo o nosso sistema de distribuição com lojas parceiras para expandir nossa atuação nacional, e possibilitar que o cliente retire o produto próximo a sua propriedade, além de receber em casa.

