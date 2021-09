Grãos viram moeda na Expointer





EXPOINTER 2021 Barter de veículos Stellantis Agrofel

CRÉDITO: /LUIZA PRADO/JC EXPOINTER 2021 Barter de veículos Stellantis Agrofel

Diego Nuñez

A nova modalidade de aquisição de veículos a partir de grãos já começa a despertar a atenção de produtores rurais na Expointer. O sistema, conhecido como barter trade, foi lançado em 31 de agosto e pretende se concretizar como uma modalidade oficial durante esta 44º edição da feira.

A técnica consiste na troca de grãos para a aquisição de veículos. Produtores gaúchos de soja, milho, trigo e arroz fornecem uma determinada quantidade de grãos que chegue ao preço do veículo desejado das montadoras Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën.

Quem chega aos estandes destas marcas no Parque Assis Brasil, em Esteio, a procura de veículos para utilizar nas lavouras ou mesmo para uso pessoal, fica surpreso com a nova possibilidade.

"O produtor fica surpreso. Chegam e falam: '"poxa, posso trocar por carro?'. Para eles é uma novidade. Somos a primeira montadora que traz essa novidade ao Estado", relata a gerente de vendas diretas da Stellantis, Pâmela Grazioli.

A possibilidade surgiu a partir de uma parceria realizada entre o grupo automotivo Stellantis e a Agrofel Grãos e Insumos. A Agrofel faz a ponte entre o produtor, que quer adquirir o veículo, e o grupo automotivo, que deseja vendê-lo.

"A avaliação do agricultor foi muito positiva. Logo após o lançamento, muitos vieram nos elogiar por usar a ferramenta deles, que é o grão. No dia seguinte mesmo já começamos a fechar os primeiros negócios", relata o diretor comercial da Agrofel, Roni Ferrarin.

Positiva também é a avaliação da Stellantis. "A nossa percepção é boa. Alguns produtores chegam para perguntar como funciona, e nós explicamos. Se não pergunta, a gente apresenta a campanha", contou Pâmela. Segunda ela, a maioria fica interessada e, no mínimo, considera como uma opção de aquisição para futuro.

Este era, mesmo, o objetivo da Stellantis e da Agrofel. Tornar a modalidade que agora é disponibilizada de forma oficial durante a feira. Em 2021, com uma exposição que acontece durante uma pandemia e com o limite de capacidade máxima no parque, o público da Expointer está mais focado, essencialmente voltado aos negócios.

"A ideia foi realmente usar Expointer para popularizar. para ser a grande engajadora massiva dessa parceria", afirmou a gerente de vendas diretas.

Esse engajamento já tem gerado resultados. Ainda não há números consolidados. Mas, antes da feira, negócios foram fechados em Porto Alegre, Santa Maria e Santiago. Durante a Expointer, existem pelo menos três negociações grandes, envolvendo mais de um veículo, em andamento.