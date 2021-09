Campeões da Agricultura Familiar na Expointer recebem prêmios





CRÉDITO: EMATER-RS/DIVULGAÇÃO/JC Agroindústrias receberam as premiações em cinco categorias que estão na feira em Esteio

Se tem animais que recebem as rosetas de campeões de raças nas pistas de julgamento, também tem agroindústria que é campeã em seus segmentos. As premiadas na Expointer 2021 receberam troféus nesta quinta-feira (9), no Parque de Exposições Assis Brasil.

Foi o 9º Concurso de Produtos da Agroindústria Familiar, no Pavilhão da Agricultura Familiar. A ação busca estimular e incentivar a melhoria da qualidade dos produtos do setor. Além disso, há foco na qualificação dos produtos e processos e na regularização dos estabelecimentos. Este ano, na volta da mostra, são 228 agroindústrias no pavilhão.

São cinco categorias de produtos: cachaça, vinho, suco de uva, queijo e mel.

Conheça os vencedores em 2021:

CACHAÇA PRATA

1º: Harmonie Schnaps

2º: Cachaçaria 3 Fortuna

3º: DS Destilados

CACHAÇA PREMIUM

1º: Velho Alambique

2º: Weber Haus

3º: Cachaçaria 3 Fortuna

CACHAÇA EXTRA PREMIUM

1º: Weber Haus

2º: Harmonie Schnaps

3º: DS Destilados

SALAME

1º: Embutidos Fioresi

2º: Embutidos Araldi

3º: Ferrari Alimentos

QUEJO COLONIAL

1º: Ferrari Alimentos

2º: Latícínio Ruppenthal

3º: Latícinio Pipo

MEL

1º: Casa do Mel TX

2º: Agroindústria Mel Machado

3º: Apicultura Rempel

VINHO FINO

1º: Casa Zottis

2º: Adega Mascarello

3º: Vinhos e Sucos Adams

VINHO DE MESA

1º: Vinícola de Bastiani

2º: Vista Gaúcha

3º: Agroindústria Orgânicos Mariani

SUCO DE UVA

1º: Vinhos de Cezaro

2º: Agroindústria Orgânicos Mariani

3º: Vinícola de Bastiani

Publicado em .