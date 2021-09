Fusões e aquisições no agronegócio são tema de painel na Expointer

O painel sobre Perspectivas do Mercado de Fusões e Aquisições para o Agronegócio Brasileiro está previsto para esta quinta-feira (9), às 15h, no Nau Agro Hub Expointer, que reúne operações e iniciativas em inovação no Parque Assis Brasil, em Esteio.

O consultor da M.Stortti Business Consulting Group, Maurênio Stortti, é um dos convidados. Outros dois participantes serão Anderson Diehl, fundador da Angel Investor Club, e Maria Alice Frontini, cofundadora da Angel.

O evento é uma parceria da Nau InSpaces e M.Stortti, e contará, também, com a participação.

