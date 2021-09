Marca de silos móveis registra vendas na Expointer e espera mais negócios até domingo





Indústria investiu em inovação para levar à feira equipamento para pecuária de leite e corte

CRÉDITO: LUIZA PRADO/JC Indústria investiu em inovação para levar à feira equipamento para pecuária de leite e corte

Fabricantes de máquinas investiram em novos produtos para levar à Expointer da retomada, como é chamada a primeira edição depois da suspensão de 2020 devido à pandemia. Marcas como a Marcher Brasil levaram lançamentos em busca de mercado. A chuva acabou atrapalhando um pouco nos dois últimos dias, mas a comercialização está correndo, diz o gerente comercial da indústria, Mauro Longa.

A Marcher Brasil tem sede em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), apresentou seu novo modelo de silo móvel, com a nova versão do Ingrain60, que teve aporte de R$ 3,5 milhões em pesquisa e inovação. O equipamento ganhou esteira lateral, facilitando o embolsamento de silagem e grãos. Para a fabricação, a fábrica foi ampliada no ano passado com investimento de R$ 7 milhões, informou a empresa.

Longa observa que os negócios não repetem os de 2019, que foi uma edição recorde em contratos na feira, mas segue projeção. "A expectativa é positiva. Mesmo com a chuva, houve a venda de cinco equipamentos para produtores da Metade Sul", comenta o diretor.

Até domino (12), quando se encerra a exposição, a empresa espera ampliar a comercialização, com a visistação de produtores de médio e pequeno porte de segmentos da pecuária de corte e leite de diversas regiões gaúchas, não apenas da Zona Sul, e também de outros estados.

Publicado em 08/09/2021.