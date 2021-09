Chuva afugenta público na Expointer no feriado de 7 de Setembro





CRÉDITO: DIEGO NUÑEZ/ESPECIAL/JC Visitantes que encararam o dia chuvoso permaneceram nos corredores dos pavilhões dos animais

Diego Nuñez

A Expointer de 2021, que voltou a ser presencial, já tinha o desafio de atrair visitantes em meio a restrições dos protocolos da pandemia. A chuva intensa que cai no Rio Grande do Sul neste feriado de 7 de Setembro acabou gerando mais frustração para a feira e quem apostou principalmente na venda de artesanato, confecções e utilidades em geral e produtos das agroindústrias familiares no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O mau tempo afugenta o público. O movimento é muito fraco desde as primeiras hora da manhã desta terça-feira. A organização registrou que cerca de mil pessoas passaram pelas catracas até as 10h30min. Para esta terça, a venda online somou 4.355 ingressos.

Quem resolveu encarar o dia chuvoso tenta se manter em corredores dos pavilhões onde ficam os animais e ainda os setores de venda de produtos, no setor da agricultura familiar.

Os ingressos para a feira devem ser adquiridos preferencialmente por meio digital , no site de venda dos bilhetes. Para quem decidir ir a Esteio, mesmo com a chuva, a compra pode ser feita no portão principal, em frente à avenida paralela à BR-116.

Até a noite dessa segunda-feira (6), havia farta disponibilidade de ingressos até domingo (12), quando a feira se encerra. O limite máximo de fluxo no parque é de 15 mil pessoas em cada dia. Em nenhum dos três primeiros dias da Expointer 2021, houve lotação.

O ingresso para adultos custa R$ 13,00 e meia entrada (idosos, estudantes e pessoas com deficiência) vale R$ 6,00. Crianças até cinco anos não pagam. O estacionamento de visitante é R$ 32,00 ao dia, mas não inclui o ingresso do motorista, apenas o veículo.

Publicado em 07/09/2021.