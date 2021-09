Expointer tem baixa procura por ingressos para visitação





Compra pode ser no site ou no portão em frente à BR-116 onde tem posto de atendimento

CRÉDITO: PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC Compra pode ser no site ou no portão em frente à BR-116 onde tem posto de atendimento

Patrícia Comunello

Com limite de 15 mil visitantes por dia, a Expointer está bem longe deste teto no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para os próximos sete dias de feira, de acordo com a demanda na plataforma online de venda de ingressos. A 44ª edição do evento vai até domingo (12). É a primeira Expointer presencial, após a suspensão do ano passado devido à pandemia.

A venda de bilhetes aponta que quem ainda não comprou o seu pode buscar com certa folga.

compra é feita pelo site ou em um dos portões na avenida paralela à BR-116, onde foi montada uma central de atendimento. O ingresso para adultos custa R$ 13,00 e meia entrada (idosos, estudantes e pessoas com deficiência) vale R$ 6,00. Crianças até cinco anos não pagam. O estacionamento de visitante é R$ 32,00 ao dia, mas não inclui o ingresso do motorista, apenas o veículo.

Até o começo da noite desta segunda-feira (6), menos de um terço do número de tíquetes, ou 4.160 unidades, havia sido comprado para esta terça-feira (7), que é feriado da Independência do Brasil e tem previsão de chuva com ventos , segundo a organização. Para quarta-feira (8), que também pode ter chuva, pouco mais de 2,1 mil entradas foram adquiridas. Quinta-feira (9), também tem baixa procuram, com 2,3 mil vendidos.

De sexta-feira (10) a domingo (12), já na finaleira da retomada presencial da feira, sábado (11) registra maior interesse de visitantes, com 3,2 mil entradas já compradas. Nos outros dias, são menos de 2 mil em cada dia já comercializados.

No fim de semana, foram cerca de 18 mil ingressos vendidos. O maior número foi para domingo (5), de quase 10 mil. O tempo de sol acabou empolgando o público. Passeio nos corredores dos pavilhões onde ficam expostos exemplares das raças têm mais fluxo, além do pavilhão da Agricultura Familiar, com 228 expositores.

No parque é preciso observar restrições do protocolo sanitário . Há grupos de monitores de saúde que fazem o acompanhamento, abordando visitantes que não seguem as regras. O uso da máscara é obrigatório. Também é preciso manter o distanciamento.

Para consumir alimentos, há espaços com mesas em pavilhões que tenham operações de lanches, o que inclui a área da agricultura familiar. Para tomar chimarrão, que exige a retirada da máscara, há pontos específicos e é vetado que as pessoas sigam o hábito caminhando pelo parque. A mesma restrição vale para ingerir água e fumar.

Ingressos vendidos em cada dia na reta final da feira (até a noite desta segunda)

Terça-feira (7): 4.160

Quarta-feira (8): 2.104

Quinta-feira (9): 2.284

Sexta-feira (10): 1.795

Sábado (11): 3.165

Domingo (12): 1.822

Público máximo por dia: 15 mil pessoas

Publicado em 06/09/2021.