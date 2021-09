Na Expointer, embaixadora do Vietnã quer aproximar país do Rio Grande do Sul





Pham Thi Kim Hoa quer troca de conhecimento entre agroindústrias do RS e do Vietnã

Pham Thi Kim Hoa quer troca de conhecimento entre agroindústrias do RS e do Vietnã

Diego Nuñez

A embaixadora da República Socialista do Vietnã no Brasil, Pham Thi Kim Hoa, veio pela primeira vez ao Rio Grande do Sul para visitar a Expointer. O objetivo é estreitar a relação entre os dois países, principalmente com o Rio Grande do Sul.

País essencialmente agrícola, o Vietnã foi o quarto principal destino da agroindústria gaúcha no primeiro semestre de 2021, atrás apenas da China, Arábia Saudita e Bélgica, segundo Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Entre janeiro e junho deste ano, o agronegócio do Estado exportou mais de US$ 77 milhões ao país asiático. O Brasil é, hoje, o maior parceiro do Vietnã na América Latina.

“É minha primeira vez na Expointer e a sensação que eu tenho é que tudo está bem organizado. Pelo que eu soube, o Rio Grande do Sul é uma região muito rica e tem ótimas políticas agrícolas. Então, quero conhecer as experiências do Estado e promover o encontro do Brasil e do Vietnã”, afirmou Pham Thi Kim Hoa.

Segundo a embaixadora, pelo motivo de seu país também ter muita produção agrícola, ela estreou na feira para compartilhar técnicas entre os dois países. “O Vietnã também é uma país agrícola. Portanto, temos muito em comum. Queremos estender as experiências e aprender sobre um ao outro, juntos. Queremos exportar as boas políticas dos dois países, tanto do Brasil para o Vietnã, quanto do Vietnã para o Brasil”, declarou ela.

A embaixadora visitou o Pavilhão da Agricultura Familiar, e foi acompanhada pelo presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel. “A embaixadora fez uma visita para conhecer as agroindústrias. Estamos abrindo essa possibilidade de expandir mercados para fora do País. Partiu dela mesmo o interesse de vir conhecer. É um país agrícola, de pequenos proprietários e trabalha muito a produção na agroindústria. O objetivo é compartilhar conhecimento e buscar fortalecer esse contato para que possamos fazer parcerias futuras” relatou Joel.

Na quarta-feira (1), Pham Thi Kim Hoa teve um encontro com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), no Palácio Piratini. Na ocasião, Leite destacou que o Estado tem todo o interesse em auxiliar no que for preciso para o estreitamento de laços entre o Brasil e o país oriental. Durante a conversa, o governador relatou também o processo de ajuste fiscal que vem sendo feito no Estado, incluindo as reformas e privatizações de companhias públicas.

Publicado em 05/09/2021.