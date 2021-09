Público pode comprar ingresso em portão central da Expointer

Quem não conseguir comprar e emitir o ingresso no site da Expointer, que era a única opção para acessar a feira até sexta-feira (3), segundo a organização, pode recorrer ao portão principal do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para a compra. No local, na avenida em frente à BR-116, é possível adquirir os bilhetes.

O serviço apoia quem encontra dificuldade em fazer a compra pelo site . Há ingressos ainda para os próximos dias. Na edição, que voltou a ser presencial, o limite é de até 15 mil visitantes ao dia. A feira, que abriu neste sábado (4), vai até 12 de setembro. Até de tarde, cerca de 26 mil bilhetes haviam sido comprados.

Os ingressos custam R$ 13,00 e R$ 6,00 (meia-entrada para idosos, estudantes e pessoas com deficiência). Crianças até cinco anosnão pagam. O estacionamento de visitante é R$ 32,00 ao dia. O valor é apenas para o carro e não inclui o ingresso do motorista.

Para ingressar no parque, não é preciso comprovar a vacinação contra a Covid-19 e nem exame negativo. na compra, é firmada declaração de que seguirá os protocolos sanitários e que não irá em caso de sintomas gripais e de ter tido contato com alguém suspeito da infecção. Quem tem temperatura acima de 37,8º não entra.

Publicado em 04/09/2021.