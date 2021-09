Esteio abre os portões para o agronegócio





Expointer Digital 2020 Evento do Desfile dos Campeões

CRÉDITO: /LUIZA PRADO/JC Expointer Digital 2020 Evento do Desfile dos Campeões

Desde 2020 sem a presença do público, o Parque de Exposições Assis Brasil recebe a Expointer 2021, a partir deste sábado, com a limitação de 15 mil visitantes externos por dia e venda de ingressos apenas online. Com redução de expositores e maior controle sanitário, a expectativa é que a Expointer 2021 marque a retomada das feiras agropecuárias no Brasil.