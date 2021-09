Prêmio O Futuro da Terra celebra 25 edições neste ano





Distinção será entregue em cerimônia híbrida no dia 9 de setembro

Consolidado como referência no reconhecimento a pesquisas e trabalhos que contribuem para aperfeiçoar o desempenho do agronegócio gaúcho, o Prêmio O Futuro da Terra chega neste ano à 25ª edição. Criado em 1997 pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), a distinção acontece todos anos durante a realização da Expointer.

A cerimônia de premiação - em formato híbrido - acontecerá no dia 9 de setembro, às 15h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Nesta edição, serão 13 homenageados, nas categorias Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio, além do Prêmio Especial. Os vencedores são selecionados por um colegiado especial, composto por membros do Comitê de Assessoramento Científico e Tecnológico da Área de Ciências Agrárias da Fapergs.

Para o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, o prêmio valoriza a pesquisa e pessoas que fazem um trabalho contínuo, levando avanços ao campo. "É uma atividade de extrema relevância, que permite ganhos em produtividade e preservação ambiental e que nem sempre tem o reconhecimento que merece. O Prêmio O Futuro da Terra dá visibilidade a esses pesquisadores", observa o diretor do JC.

Tumelero também ressalta a parceria com a Fapergs, que desde a primeira edição do prêmio, em 1997, faz a seleção dos indicados para receber a homenagem pela contribuição ao aprimoramento da agricultura e pecuária.

Homenageados 2021

Prêmio especial

Bonifacio Hideyuki Nakasu

Preservação Ambiental

Ana Paula Moreira Rovedder

Sanitec Tecnologia Ambiental

Startup do Agro

Avelã Big Data

Bioin Biotecnologia

Ignis Animal Science

Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas

Janaína Tauil Bernardo

Sergio Luiz Vieira

Wladimir Padilha da Silva

Inovação e Tecnologia Rural

Alvaro Renato Guerra Dias

Fertisystem

Fábio Pereira Leivas Leite

José Luiz Rodrigues