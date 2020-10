Granja vence nas duas categorias do Concurso Leiteiro de 2020 na Expointer





Mateus e Janaína com uma das vacas vencedoras, a Vétia, em primeiro lugar na categoria adulta

Patrícia Comunello

propriedade de Mateus Bazzotti e a mulher Janaína Olivio Dobradinha no resultado do Concurso leiteiro na Expointer 2020. A Granja Bazzotti, de Ponte Preta, na região do Alto Uruguai, arrematou os dois títulos de maior produção entre as vacas que estão na feira. Avenceu nas categorias jovem e adulta da competição. As campeãs são as vacas Onca (jovem) e Vétia (adulta).

Segundo a Associação dos Criadores de Gado Holandês do RS (Gadolando), que promove a competição, a vaca jovem atingiu a produção de 75,85 quilos de leite, e a adulta, 76,7 quilos. São três ordenhas das cinco realizadas entre essa quarta-feira (30) e esta quinta-feira (1) que definem as vencedoras. As duas produções mais altas são excluídas do score final.

A diferença entre o primeiro e segundo lugares das adultas foi bem pequena. Apenas 35 gramas. O segundo lugar fez 76,45 quilos. Na jovem, a Bazzotti deu um banho: a segunda colocada produziu 62,8 quilos.

O banho de leite, que é tradicional para marcar a comemoração dos vencedores, foi trocado por um banho de confete no pavilhão do gado leiteiro no Parque Assis Brasil.

A comemoração diferente surpreendeu os participantes. O presidente da Gadolando, Marcos Tang, admitiu que a mudança foi revelada na hora. "Foi um cuidado pelo protocolo sanitário", explica. Segundo Tang, a ideia foi evitar que, pelo banho, os produtores ficassem com roupa e máscara molhadas, o que poderia comprometer as regras de cuidados que asseguraram a realização da feira, mesmo com limitações.

VÍDEO: Conheça mais sobre os agricultores da Granja Bazzotti

Publicado em 01/10/2020.