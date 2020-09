Expointer barra 54 pessoas com Covid-19 em quase 1,4 mil testes





Barreira sanitária em acessos ao Parque Assis Brasil faz controle de temperatura de visitantes

CRÉDITO: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE/DIVULGAÇÃO/JC Barreira sanitária em acessos ao Parque Assis Brasil faz controle de temperatura de visitantes

Patrícia Comunello

Pelo menos 54 pessoas que ficariam no Parque Assis Brasil para a Expointer 2020, que acontece de forma virtual e com escassas atividades presenciais, foram barradas por estarem com a Covid-19. Até essa terça-feira (29), foram feitos 1.368 testes rápidos para detectar anticorpos do novo coronavírus, informou a Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde de Esteio.

Somente quem fica de forma permanente no parque é submetido à testagem. Quem comparece apenas para atividades no dia e retorna para casa passa apenas pela aferição de temperatura nos portões com acesso para a área interna do parque.

acessar o drive-thru do Pavilhão da Agricultura Familiar Uma das barreiras fica no Portão 1, para, que pode ser acessado de carro entre 10h e 20h, com entrada gratuita.

Segundo a Vigilância Sanitária de Esteio, não foi registrado nenhum caso de restrição a visitante com temperatura acima de 37,8ºC e sintomas gripais.

maior número de testes positivos de Covid-19 ocorreu no dia 25 , véspera do começo da Expointer, que vai até domingo (4 de outubro). Na sexta-feira passada, foram aplicados 492 testes e 31 resultaram positivo.

Os kits de exames são repassados pela prefeitura . A empresa Dami Serviços de Saúde atua nas barreiras sanitárias, seguindo protocolos da Vigilância.

Publicado em 30/09/2020.