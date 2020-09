Expointer soma 1,1 mil testes de Covid-19 e quase 50 casos positivos





Quem não fica no parque faz aferição da temperatura; caso do drive-thru da agricultura familiar

Quem não fica no parque faz aferição da temperatura; caso do drive-thru da agricultura familiar

as pessoas que ficam permanentemente Em sete dias, antes mesmo de abrir o Parque Assis Brasil, foram feitos 1.115 testes rápidos de Covid-19 e 49 deles deram positivo. Os dados são da Secretaria da Saúde de Esteio, que disponibilizou os kits. Apenasno parque precisam fazer o teste. Quem tem indicação de positivo não pode ingressar.

O número é de balanço até domingo (27). Os positivos representa quase 5% dos que passaram pela verificação. Os testes começaram no dia 21 de setembro. De 129 testagens, 13 chegaram a dar positivo no primeiro dia.

Depois, no dia 25, véspera do começo das atividades, mesmo que sem público acessando as áreas, foram 492 testes e 31 positivos.

Para evitar riscos de contaminação, que barraria o retorno ao parque, expositores e pessoas que estão trabalhando nos cuidados de animais estão acampando dentro do parque. Ao lado do Pavilhão da Agricultura Familiar, um verdadeiro acampamento com barracas e trailers ocupa um pavilhão vazio.

Já o público que não fica na estrutura passa apenas por um controle de temperatura.

o drive-thru da agricultura familiar Quem for aproveitar, que funciona das 10h às 20h e vai até domino (4) com acesso pelo portão 1, sm cobrança de ingresso, passará apenas por aferição da temperatura.

