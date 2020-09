Senar terá live sobre uso de drones na agricultura

Uso do equipamentos no agronegócio desperta cada vez mais interesse

Com um debate direcionado a aplicação correta de produtos fitossanitários em lavouras o Senar/RS fará sua estreia nesta terça-feira (29), nos canais digitais da Expointer 2020. A entidade terá ao todo três lives. A primeira será sobre boas práticas nos tratamentos fitossanitários em lavouras (ensinando tanto como evitar desperdício de produto quanto a deriva, das 17h às 18h.