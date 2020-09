Primeiro final de semana da Expointer Digital passa no teste





O primeiro final de semana da Expointer Digital 2020 foi, seguramente, um sucesso e até a chuva, tradicional presença da feira, compareceu neste domingo e não causou maiores transtornos. Ao contrário, a chuva manteve a tradição de marcar em uma exposição que ainda promete muitas atrações até o dia 4 de outubro com atividades híbridas (presenciais e virtuais) transmitidas no site oficial do evento (www.expointer.rs.gov.br).

O sucesso mais visível, e única forma de o grande público acessar a feira, foi no drive thru da agricultura familiar. Foram mais de 700 carros atendidos em 55 estandes em dois dias. O movimento gerou até fila quando o número de clientes sobre rodas excedia os 30 veículos, conta presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), Joel Silva.

“Os expositores registraram boas vendas no domingo mesmo com o tempo menos favorável, e teve fila nos dois dias. Pelo que conversamos com os expositores as vendas estão boas e até melhor do que o esperado”, assegura Silva.

O sucesso do drive thru e das provas equestres foram os eventos destacados pelo secretário da Agricultura, Covatti Filho, como exemplos de que o formato digital quando necessário e físico quando possível, deu certo.

“Em geral, deu saiu tudo bem. O que temos de ajustes a fazer é em questões de adaptações na plataforma digital, mas pequenas coisas”, comemora Covatti Filho.

A avaliação também é positiva no quesito de funcionamento dos controle sanitários, na presença restrita de pessoas no parque e na realização sem imprevistos dos campeonatos de cavalos crioulo e árabe, destaca Leonardo Lamachia, presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac).

"Transcorreu tudo muito certo, tanto na questão da circulação controlada de pessoas no parque quanto na operação das provas e disputas realizadas neste primeiro final de semana”, celebra Lamachia.

