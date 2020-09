Consulado dos EUA monta plataforma com palestras virtuais na Expointer 2020





Um dos temas será a criação da raça de cavalo Paint americano, com mercado no Brasil

representação voltou à Expointer após 25 anos afastada Na onda da Expointer online, a delegação norte-americana anuncia programação de palestras para a edição de 2020. A programação divulgada pelo Consulado-Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre começa nesta segunda-feira (28) e vai até o dia 3 de outubro. Em 2019, a. A última participação do país havia ocorrido em 1992.

Os temas vão da produção de carne bovina, desenvolvimento da raça equina Paint americano, que tem cooperação entre criadores do sul do Brasil e norte-americanos, leite e genética. Todas as palestras serão transmitidas online, seguindo a marca da Expointer de 2020, que não terá público, com exceção do trânsito no drive-thru do Pavilhão da Agricultura familiar, que abriu nesse sábado (26).

Segundo o consulado, as atividades são uma parceria com os departamentos de Agricultura e Comércio dos Estados Unidos. As transmissões vão usar uma plataforma 3D, que pode ser acessada pelo link consuladoeuapoa.lepont.com.br.

Logo no acesso ao estande virtual, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, faz uma sudação aos visitantes. As palestras terão tradução simultânea. Na plataforma, também há informações sobre como investir, passear ou estudar no país, maior economia do mundo. Uma Sala de Negócios terá chats com especialistas ligados aos departamentos de Agricultura e de Comércio e do escritório EducationUSA.

“Este ano, em função da situação que estamos vivendo, optamos por acompanhar a mudança e criar o estande virtual para participar desta feira tão importante para o Rio Grande do Sul e para o Brasil”, explicou o cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen.

Programação do Consulado dos Estados Unidos na Expointer:

Dias 28 de setembro (10h) e 30 de setembro (15h)

Palestra online: Situação atual e perspectivas para a carne bovina americana

Com Jake Vuillemin, analista de carne bovina e gado, do Serviço Agrícola Internacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos

Link: fas.usda.gov

Dia 28 de setembro (15h) e 1 de outubro (10h)

Palestra online: Esforço colaborativo para introduzir o gado Hereford Preto no Brasil

Com: Suzanne Ryan-Numrich, do escritório de Desenvolvimento de Mercados Internacionais do Departamento de Agricultura do Kansas

Link: agriculture.ks.gov

29 de setembro (10h) e 1 de outubro (15h)

Palestra online: O cavalo Paint americano: marcado pela grandeza, feito para o Brasil

Com: Billy Smith, Diretor Executivo da Associação Americana do Cavalo Paint

Link: apha.com

29 de setembro, às 15h e 3 de outubro, às 10h

Palestra online: Usando ferramentas de análise para mudar o jogo na indústria de laticínios

Com: Jeffrey Bewley, Cientista de Análise de Laticínios e Inovação da Associação de Holstein dos Estados Unidos

Link: holsteinusa.com

30 de setembro (10h) e 3 de outubro (15h)

Palestra online: Promovendo U.S. Livestock Genetics internacionalmente

Com Martin Sieber, Presidente/CEO da Associação de Exportação de Genética Animal dos Estados Unidos

Link: uslge.org

Publicado em 27/09/2020.