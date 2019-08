Cooperativa Central

Gaúcha Ltda. (CCGL)

A CCGL investirá R$ 59.792.000 na implantação de uma planta de produção de leite condensado açucarado e na expansão da capacidade industrial da unidade de lácteos da cooperativa. O empreendimento vai gerar 35 novos empregos diretos. A cooperativa abrange mais de 171 mil famílias.

Cooperativa Dália Alimentos Ltda.

Na Cooperativa Dália Alimentos Ltda., os investimentos, no valor de R$ 54 milhões, destinam-se à integralização de cotas-partes dos associados na cooperativa, aporte no Programa Frango de Corte e aquisição de túnel de congelamento IQF para a unidade frigorífica de aves. A cooperativa atua em 132 municípios, onde residem as 3.154 famílias associadas e os 2.160 funcionários que a integram.

Cooperativa Agroindustrial

Nova Aliança Ltda.

Com a Cooperativa Agroindustrial Nova Aliança Ltda., o BRDE celebra a aprovação de financiamento, no valor de R$ 5.202.690, para modernização da infraestrutura das unidades industriais de Santana do Livramento e Linha Jacinto, em Farroupilha, incluindo a implantação de dois sistemas geradores fotovoltaicos, com capacidade total de 501,12 kWp, e contemplando também o aumento de 10,47 hectares na área plantada de vinhedos em Santana do Livramento. A cooperativa tem mais de 700 famílias associadas.