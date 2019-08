Produtores lançam marca Estâncias Gaúchas para valorizar carne gaúcha

Patrícia Comunello

Uma nova frente para valorizar a carne gaúcha veio a público com certa discrição durante a Expointer. Trata-se da iniciativa que tem como guarda-chuva a marca Estâncias Gaúchas. Diferentemente de programas já bem conhecidos ligados a associações de raça e até da indústria de carnes, a Estâncias Gaúchas surge com uma pegada mais abrangente e que aposta na vinculação com propriedades de rebanhos bovinos e ovinos.

"Os produtores acreditam que está na hora de a carne gaúcha ser reconhecida no Brasil e no exterior por seus atributos", afirma João Paulo Schneider da Silva (o Kaju), que está no grupo que coordena a iniciativa e é diretor comercial da GAP Genética e que se associou à iniciativa. O elo que conecta as cerca de 40 propriedades vinculadas à marca até agora é ter a produção no bioma Pampa, principal ambiente de criação da pecuária gaúcha. Na feira, a primeira aparição da marca ocorreu na Vitrine da Carne Gaúcha.

Além de aspectos ligados ao rebanho, desde questões como genética, manejo, sanidade e outros quesitos que compõem os sistema de criação focado na pecuária extensiva pela oferta de área e pasto - natural ou cultivado, o selo da Estâncias Gaúchas vai agregar valores ligados à tradição de consumo de carne e ocupação do território, com as características que marcam a formação cultural do gaúcho. Perfis em redes sociais, com divulgação em vídeo, ilustram os valores ligados à ação.

O movimento gerado por criadores buscou certa referência no programa Carne Uruguai Natural, que identifica a carne do país vizinho sem focar em uma raça. "Saímos da segregação de raças para dizer que tudo sai de mesmo ambiente", completa Kaju, observando que os programas existentes no Rio Grande do Sul têm trabalho muito importante no setor. Muitos associados à nova iniciativa fazem parte de associações.

"A história pode ajudar a melhorar a sensação do consumidor de que está comendo um produto com sanidade, sustentável e com origem", aposta o coordenador da iniciativa, o agrônomo Marcelo Fett Pinto. "Se digo que o Estância Gaúchas é boa carne, estamos promovendo a carne gaúcha", reforça Pinto.

A marca vem sendo construída, desde a concepção e registro, há pouco mais de um ano, explica o agrônomo. O registro já foi feito o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Contatos estão sendo realizados com segmentos de varejo para dimensionar o potencial de colocação da marca no mercado. O coordenador projeta que produtos do Estâncias possam chegar a gôndolas até o fim do ano.

"O importante é ter oferta de produto, para assegurar regularidade e escoamento no varejo", ressalta Silva. O grupo de propriedades associado à ação soma entrega de 200 animais para abate por semana. "Hoje pode abastecer poucos lugares, mas quando a moda pegar outros (produtores) poderão se agregar."