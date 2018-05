Com filas em postos, oferta de combustíveis termina em todo o RS

A greve dos caminhoneiros, que vem ocorrendo desde segunda-feira (21) pelas estradas de todo o País, segue afetando o abastecimento de combustíveis. Dificultando a logística no transporte do produto das refinarias para as revendas, a paralisação causou longas filas de veículos nos postos de Porto Alegre (foto). Em poucas horas, começou-se a sentir a falta de gasolina, diesel e etanol nos postos, e diversos locais já não tinham mais como atender à demanda na noite de quarta-feira (23). Nesta quinta, os ônibus da Capital passaram a operar em regime especial , com viagens de hora em hora fora dos horários de pico, o que criou filas em paradas. Durante a tarde, também foi confirmado pelo Sulpetro o fim dos combustíveis nos postos em todo o Rio Grande do Sul . A operação especial de ônibus deve seguir nesta sexta , e diversas universidades estão abonando as faltas de alunos que não puderem comparecer às aulas a partir desta sexta.