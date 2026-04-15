Conexões que levam ao sucesso: confira o caderno completo do Marcas de Quem Decide 2026

A edição do Jornal do Comércio desta segunda-feira (30) traz a 28ª edição do caderno especial Marcas de Quem Decide . Os resultados foram apresentados no dia 3 de março, em evento em formato renovado no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre.

O estudo traz um panorama das marcas mais lembradas e preferidas dos gaúchos a partir da percepção de gestores de negócios e lideranças que influenciam decisões em todo o Rio Grande do Sul.

A pesquisa é feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) e neste ano foram ouvidas pessoas de 45 cidades, que responderam a 172 perguntas. Foram premiadas neste ano 73 categorias e três grupos especiais dedicados a grandes marcas nas áreas de inovação, ambiental e aquela que melhor representa o RS.