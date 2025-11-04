Ulbra auxilia 400 educadores a reduzir déficit de alfabetização

Mais de 400 educadores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental das redes municipais de ensino de Canoas, Gravataí e São Jerônimo participaram do projeto interinstitucional Recomposição das Aprendizagens, promovido pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). A iniciativa teve como objetivo apoiar professores na retomada e no fortalecimento do ensino após o período de defasagem educacional acentuado pela pandemia da Covid-19 e pela enchente de 2024.

As formações ocorreram entre os meses de abril e outubro deste ano, com foco em ações de incentivo à alfabetização, leitura e interpretação de textos. O projeto foi conduzido pela universidade em parceria com as Secretarias Municipais de Educação das três cidades. De acordo com a coordenadora do projeto e professora da Ulbra, Darlize de Mello, o diálogo com as escolas públicas possibilitou a escuta, a troca de experiências e a construção de soluções coletivas. “Os grupos apresentaram as dificuldades que encontram nas turmas e debateram estratégias de melhorias. Muitos problemas se repetem e há muitos estudantes que não estão alfabetizados no 5º ano ou não conseguem ter a compreensão da leitura, por exemplo”, explica Darlize.

A secretária municipal da Educação de Gravataí, Aurelise Braun, lembrou da importância da mobilização de outras entidades para o ensino. “Temos 4,5 mil estudantes em Gravataí, e a nossa meta é ter 100% das crianças alfabetizadas até o final do 2º ano. A criança precisa saber ler, escrever e interpretar. Como vai resolver uma questão de matemática se não sabe interpretar. Estamos formando nossos futuros médicos, advogados e engenheiros”, destacou a secretária.

Para a superintendente de Educação Básica da Aelbra (mantenedora da Ulbra), Núrfis Vargas, ao compartilhar conhecimento e escutar a realidade das escolas, o projeto demonstra o compromisso com o desenvolvimento educacional da região e com a valorização dos professores. “Plantamos uma sementinha e queremos desenvolver outras ações. A Ulbra entende que a formação é um dos pilares para transformar a educação. Essa parceria é um exemplo de como a colaboração entre instituições pode gerar resultados na aprendizagem”, destaca Núrfis.