Novo Hamburgo terá mutirão de serviços para regularização de pessoas migrantes, em parceria com a ONU

Um mutirão de multisserviços para pessoas migrantes e brasileiras será oferecido em Novo Hamburgo na próxima terça-feira (5) e quarta-feira (6), das 9h às 16h, na Praça CEU (Rua do Bosque, 1303, bairro Boa Saúde), em Novo Hamburgo. O evento visa fomentar a integração, inclusão e cidadania de todos os indivíduos e terá atividades como emissão de documentação básica, regularização migratória, capacitação para o mercado de trabalho e encaminhamento para vagas de emprego.

A iniciativa é promovida pela prefeitura de Novo Hamburgo, em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM) - agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para as migrações. Os serviços serão oferecidos com apoio de diversas entidades, dentre as quais a Universidade Feevale, que, por meio do projeto social Centro de Educação em Direitos Humanos (Ceduca DH), ficará responsável por prestar atendimento aos migrantes.

Além disso, haverá participação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), Receita Federal, Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/ Sistema Nacional de Emprego (FGTAS/Sine); Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); e Centro Ítalo-Brasileiro de Assistência e Instrução às Migrações (Cibai Migrações). O projeto Hip Hop pela Paz se apresentará durante as ações.