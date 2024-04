Caxias do Sul reunirá advocacia da Serra no dia 4 de maio

A região da Serra vai receber o CAARS Vida, evento que já reuniu centenas de advogados, estagiários e familiares em Torres e Passo Fundo. Promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul (CAA/RS) em parceria com a OAB Caxias do Sul, o encontro reunirá advocacia da região da Serra em Caxias do Sul no dia 4 de maio, para extensa programação que contará com competições esportivas, prestação de serviços de saúde e atividades de lazer.

Na data, serão ofertados aos participantes, por meio do Ônibus da CAARS, exames rápidos de saúde e consultas odontológicas. Além disso, o evento contará com o Estúdio CAARS, para produção de fotos corporativas dos advogados que pré-agendarem seus ensaios. No encontro, a Loja da Advocacia levará seus produtos exclusivos, com diversos modelos de relógios, armações e óculos solares.

Além disso, profissionais da CAARS vão apresentar opções de Planos de Saúde focados no atendimento médico e odontológico do advogado e sua família; de previdência privada, gerenciados pela OAB PrevRS; e as vantagens oferecidas por centenas de empresas conveniadas à CAARS nos mais diversos segmentos de mercado. Para as crianças, será montado um espaço recreativo e ministrada clínica de tênis, pelo professor Otávio Rovati.

Para as disputas de futebol sete, corrida, basquete, vôlei de areia, tênis, canastra e beach tennis, o credenciamento dos atletas inicia às 8h. O evento é gratuito a advogados e estagiários regularmente inscritos na OAB/RS.