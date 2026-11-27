Para realizar as duas apresentações que reúnem milhares de pessoas no Centro de Caxias do Sul, O Grande Espetáculo de Natal movimenta uma extensa rede de profissionais, empresas e empreendedores. A realização de um evento cultural gratuito dessa dimensão envolve diferentes segmentos da economia e gera oportunidades de trabalho em áreas como produção artística, cenografia, figurinos, costura, montagem, segurança, saúde, comunicação e serviços técnicos, entre outras atividades.
Na 10ª edição do evento, que será nos dias 28 e 29 de novembro (sábado e domingo), às 20h, na Praça Dante Alighieri, junto à Casa Magnabosco, a organização contabiliza a geração de aproximadamente 300 postos de trabalho diretos e indiretos. Com público que ultrapassou 40 mil espectadores em 2025, o espetáculo consolidou uma operação que exige planejamento, estrutura e articulação entre diferentes cadeias produtivas.
A cada ano, são mobilizados profissionais especializados, fornecedores e empresas de diversos portes, muitos deles da própria região. O custo de produção informado pela organização é de aproximadamente R$ 20 por pessoa, considerando a dimensão do público atendido e a gratuidade das apresentações.
No palco, essa cadeia ganha expressão por meio de grupos artísticos como o Coro Unimed, que reúne 55 integrantes, e o Grupo Tholl, com 45 profissionais envolvidos na apresentação, além de 27 bailarinas do Ballet Margô. A movimentação também alcança os pequenos negócios.
Em 2025, a praça de alimentação criada para o evento registrou R$ 85 mil em movimentação comercial durante os dois dias de programação, distribuídos entre dez empreendedores. O resultado ilustra dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em fevereiro deste ano durante a quinta edição dos Diálogos do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, em que consta que o setor cultural emprega quase 6 milhões de pessoas no país e contribui com aproximadamente R$ 388 bilhões para a economia.
Para realizar as duas apresentações que reúnem milhares de pessoas no Centro de Caxias do Sul, O Grande Espetáculo de Natal movimenta uma extensa rede de profissionais, empresas e empreendedores. A realização de um evento cultural gratuito dessa dimensão envolve diferentes segmentos da economia e gera oportunidades de trabalho em áreas como produção artística, cenografia, figurinos, costura, montagem, segurança, saúde, comunicação e serviços técnicos, entre outras atividades.
Na 10ª edição do evento, que será nos dias 28 e 29 de novembro (sábado e domingo), às 20h, na Praça Dante Alighieri, junto à Casa Magnabosco, a organização contabiliza a geração de aproximadamente 300 postos de trabalho diretos e indiretos. Com público que ultrapassou 40 mil espectadores em 2025, o espetáculo consolidou uma operação que exige planejamento, estrutura e articulação entre diferentes cadeias produtivas.
A cada ano, são mobilizados profissionais especializados, fornecedores e empresas de diversos portes, muitos deles da própria região. O custo de produção informado pela organização é de aproximadamente R$ 20 por pessoa, considerando a dimensão do público atendido e a gratuidade das apresentações.
No palco, essa cadeia ganha expressão por meio de grupos artísticos como o Coro Unimed, que reúne 55 integrantes, e o Grupo Tholl, com 45 profissionais envolvidos na apresentação, além de 27 bailarinas do Ballet Margô. A movimentação também alcança os pequenos negócios.
Em 2025, a praça de alimentação criada para o evento registrou R$ 85 mil em movimentação comercial durante os dois dias de programação, distribuídos entre dez empreendedores. O resultado ilustra dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em fevereiro deste ano durante a quinta edição dos Diálogos do Sistema de Informações e Indicadores Culturais, em que consta que o setor cultural emprega quase 6 milhões de pessoas no país e contribui com aproximadamente R$ 388 bilhões para a economia.