Representantes de 17 condomínios residenciais de Rio Grande estiveram reunidos com o secretário de Relações Institucionais e Comunitárias, Claudio Costa, e a procuradora geral do município, Nidia Bonfim. O assunto foi a tarifa de água da Corsan Aegea e o retorno do chamado desconto social aos moradores de unidades habitacionais de até 60m². Esse desconto, oferecido no contrato entre município e empresa em 2014, foi retirado do contrato vigente, assinado pelo município em 2024, e os condôminos perdem o benefício a partir de janeiro de 2027.

A questão envolve 2.561 residências (apartamentos) de condomínios construídos há décadas, pré-programas habitacionais, e ainda por meio de sistema cooperativado. Segundo os síndicos e representantes, todas essas populações não são financeiramente hipervulneráveis (carentes) mas têm um poder aquisitivo baixo, constituídas na sua maioria por idosos e o impacto econômico vai refletir na qualidade de vida.

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Em fevereiro desse ano, já houve uma primeira reunião, na qual os síndicos e representantes solicitaram à prefeita Darlene Pereira que o governo municipal mantivesse o desconto no contrato com a empresa. A partir daí, o governo municipal passou a buscar solução administrativa para a questão. Segundo o secretário Claudio Costa, caso não seja encontrada uma solução administrativa, a PGM já realiza estudos para outras possibilidades, como uma notificação.

Para o síndico de uma dos condomínios, Ronaldo Morgado Segundo, com a falta de desconto a Corsan vai receber por serviços que não presta, uma vez que o residencial não conta com sistema de esgotos, pagando do bolso dos condôminos a manutenção de fossas. “Sem falar do impacto que isso vai causar a 320 famílias e também vai gerar custo tão alto para o condomínio que vamos ter que dispensar vários serviços essenciais”, afirmou.

Outro representante, Gerson Oliveira, diz que o contrato de 2014 previa uma cláusula que os condomínios populares teriam direito ao desconto social, que só poderia ser retirado com a participação efetiva das comunidades. Em 2020 houve mudança para contrato de concessão. E, no contrato de 2024, a prefeitura tirou essa cláusula. O pedido é por um novo aditivo contratual.