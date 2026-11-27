A 14ª edição Gramado do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (Fmeg) será realizada nos dias 27 e 28 de novembro, no espaço de eventos A Villa. Mais de 30 profissionais e empreendedores, homens e mulheres dispostos a oferecer seu conhecimento e experiência, estão confirmados. Com o slogan “Fortalecer por dentro: Expandir por fora”, o encontro pretende construir pontes, criar redes e conectar pessoas.
A ideia é ampliar o debate sobre o fortalecimento do empreendedorismo feminino, com muita troca de experiências e espaço para desenvolvimento de negócios. Entre as lideranças confirmadas, estão a escritora, palestrante internacional, evangelizadora e mentora de vida Mari Toson e a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), diretora de Operações da DGE, a engenheira civil Daniela Cardeal, que ocupa, ainda, posições estratégicas em entidades como Federasul, Sergs e Fiergs.
A nutricionista, doutora em Medicina e Ciências da Saúde pela Pucrs e mestre em Agronegócios pela Ufrgs, Aline Schneider e a diretora da Urano Indústria de Balanças e presidente do Conselho Mulher Empreendedora da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite - que foi a primeira mulher a presidir a Federasul -, também estarão compartilhando suas jornadas com os participantes do encontro.
A 14ª edição Gramado do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha (Fmeg) será realizada nos dias 27 e 28 de novembro, no espaço de eventos A Villa. Mais de 30 profissionais e empreendedores, homens e mulheres dispostos a oferecer seu conhecimento e experiência, estão confirmados. Com o slogan “Fortalecer por dentro: Expandir por fora”, o encontro pretende construir pontes, criar redes e conectar pessoas.
A ideia é ampliar o debate sobre o fortalecimento do empreendedorismo feminino, com muita troca de experiências e espaço para desenvolvimento de negócios. Entre as lideranças confirmadas, estão a escritora, palestrante internacional, evangelizadora e mentora de vida Mari Toson e a presidente do Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), diretora de Operações da DGE, a engenheira civil Daniela Cardeal, que ocupa, ainda, posições estratégicas em entidades como Federasul, Sergs e Fiergs.
A nutricionista, doutora em Medicina e Ciências da Saúde pela Pucrs e mestre em Agronegócios pela Ufrgs, Aline Schneider e a diretora da Urano Indústria de Balanças e presidente do Conselho Mulher Empreendedora da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite - que foi a primeira mulher a presidir a Federasul -, também estarão compartilhando suas jornadas com os participantes do encontro.
No centro das discussões, o preparo emocional e interior feminino, para demonstrar o impacto desses dois aspectos no desenvolvimento de uma empresa ou negócio próspero. As inscrições para a 14ª Edição Oficial Gramado do Fórum Mulher Empreendedora Gaúcha são pela plataforma Sympla.