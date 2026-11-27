A instalação e o funcionamento de creches para animais domésticos de companhia passam a contar com regras específicas em Canoas. Um decreto regulamenta o licenciamento desses estabelecimentos e estabelece critérios para a prestação do serviço de day care para pets. A medida busca dar mais segurança jurídica aos empreendedores interessados em investir no setor, além de definir condições para a proteção dos animais e a convivência com a vizinhança.
A regulamentação estabelece horários de funcionamento, de segunda a sábado, das 7h às 19h, e proíbe o pernoite e a permanência dos animais nas dependências após o horário de atendimento. Também prevê medidas de controle acústico para evitar incômodos à vizinhança.
Entre as exigências para o funcionamento estão os espaços mínimos destinados aos animais, conforme o porte. Nas áreas internas, deverão ser disponibilizados 4 m² por animal de pequeno porte, 6 m² para médio porte e 8 m² para grande porte. Já nas áreas externas, a exigência é de, no mínimo, 3 m² de área livre por animal.
Os estabelecimentos também deverão contar com pelo menos um monitor ou cuidador capacitado para cada grupo de até dez animais, além de atender às exigências sanitárias, ambientais e de manejo.
O decreto também atualiza o Plano Diretor Urbano Ambiental (PDUA), diferenciando os serviços de permanência exclusivamente diurna das atividades de hospedagem, alojamento noturno e internação de animais. A alteração permite uma análise urbanística específica para cada modalidade, trazendo mais previsibilidade aos processos de licenciamento. Com critérios definidos, a regulamentação cria condições para a abertura de novos negócios e a regularização de estabelecimentos já existentes,
A instalação e o funcionamento de creches para animais domésticos de companhia passam a contar com regras específicas em Canoas. Um decreto regulamenta o licenciamento desses estabelecimentos e estabelece critérios para a prestação do serviço de day care para pets. A medida busca dar mais segurança jurídica aos empreendedores interessados em investir no setor, além de definir condições para a proteção dos animais e a convivência com a vizinhança.
A regulamentação estabelece horários de funcionamento, de segunda a sábado, das 7h às 19h, e proíbe o pernoite e a permanência dos animais nas dependências após o horário de atendimento. Também prevê medidas de controle acústico para evitar incômodos à vizinhança.
Entre as exigências para o funcionamento estão os espaços mínimos destinados aos animais, conforme o porte. Nas áreas internas, deverão ser disponibilizados 4 m² por animal de pequeno porte, 6 m² para médio porte e 8 m² para grande porte. Já nas áreas externas, a exigência é de, no mínimo, 3 m² de área livre por animal.
Os estabelecimentos também deverão contar com pelo menos um monitor ou cuidador capacitado para cada grupo de até dez animais, além de atender às exigências sanitárias, ambientais e de manejo.
O decreto também atualiza o Plano Diretor Urbano Ambiental (PDUA), diferenciando os serviços de permanência exclusivamente diurna das atividades de hospedagem, alojamento noturno e internação de animais. A alteração permite uma análise urbanística específica para cada modalidade, trazendo mais previsibilidade aos processos de licenciamento. Com critérios definidos, a regulamentação cria condições para a abertura de novos negócios e a regularização de estabelecimentos já existentes,