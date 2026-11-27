O serviço está organizado em nove setores, com frequências de coleta distribuídas ao longo da semana. A programação varia conforme a região, com recolhimentos em três ou seis dias da semana. Nos setores 1, 4, 7 e 8, a coleta ocorre às terças, quintas-feiras e sábados. Já nos setores 2, 5, 6 e 9, o serviço é realizado às segundas, quartas e sextas-feiras. No setor 3, a coleta ocorre de segunda-feira a sábado.
A divisão por setores permite organizar o atendimento e estabelecer uma frequência específica para cada região da cidade. A população pode consultar o mapa de abrangência e a tabela de frequência para identificar os dias de coleta em seu endereço. A prefeitura está acompanhndo a o início da operação no bairros da cidade.