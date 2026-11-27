Como forma de preservar a identidade, o município de Gramado ganhou um movimento voltado à defesa do patrimônio histórico local. A iniciativa, chamada de Movimento do Patrimônio de Gramado (Mopag), é liderada pelo fotógrafo e presidente do Conselho do Patrimônio Histórico, Ambiental, Artístico e Cultural de Gramado, Leonid Streliaev. O Mopag foi fundado no dia 11 de novembro, em uma solenidade no hotel Serra Azul.

No evento, foi divulgado o nome do presidente da instituição, André Bertolucci, que também é CEO do Parque Olivas de Gramado, com Leonid como vice-presidente. Também fazem parte da entidade Sady Vaz, Paulo Moura, Hannah e Paulo Drecksle. Nesta segunda-feira, (30) está previsto o lançamento da Carta de Gramado em Defesa do seu Patrimônio, que deverá reunir princípios e propostas para orientar a atuação do movimento.

A entidade autônoma, sem fins lucrativos e independente de estruturas governamentais e econômicas, pretende mobilizar a comunidade em defesa das construções, referências culturais históricas, dos lugares de memória e proteção ambiental, que ajudam a contar a história da cidade e fazer um debate mais amplo entre a sociedade.

Cidades - Gramado, Casa do Colono Leonid Streliaev/Divulgacao/Cidades

O Mopag pretende estimular o debate público, promover a conscientização da comunidade e defender a valorização dos conjuntos arquitetônicos, espaços urbanos, paisagens e bens imateriais. “Gramado vai continuar crescendo. A cidade está recebendo gente do mundo inteiro e não quero que ela perca a essência dela. Se perdermos isso, que é a arquitetura, a gastronomia, o bem-estar, as colônias, os vales, as montanhas e o frio, a cidade deixa de ser um um ícone, vira um lugar qualquer”, manifestou Streliaev.

Já o presidente do Mopag vê a falta de espaços públicos e verdes para as pessoas se reunirem no município como sua maior preocupação. “O gramadense, cada vez mais, busca espaço para poder se reunir com a família, com os amigos e em razão da grande demanda de turistas, esses espaços estão cada vez mais restritivos, menores e mais distantes. Queremos sugerir áreas que podem ser incluídas, apropriadas e transformadas em espaço de lazer para a comunidade e para os visitantes”, destacou Bertolucci.

Os pontos de principal importância para a entidade são a revitalização do Lago Joaquina Rita Bier, da Rua Coberta e avenida Borges de Medeiros, tombamento dos parques dos Pinheiros e das Orquídeas, preservação ambiental, além de questões voltadas ao Plano Diretor e aumento de áreas verdes. A ideia é colaborar com o desenvolvimento de novos projetos e adequações que devem ser feitas no município.

Principais ideias da entidade são a revitalização, tombamento, preservação ambiental, além de questões voltadas ao Plano Diretor e aumento de áreas verdes. Leonid Streliaev/Divulgacao/Cidades

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Também estão no escopo do projeto a criação de propostas educacionais, como workshops e palestras junto aos jovens da rede de ensino pública, para falar sobre a importância do senso de pertencimento, dos antepassados, a história e proveniência da cidade. Bertolucci conclui, que a missão é proporcionar para as novas gerações, espaços bons e significativos como o que eles cresceram. “O que nós vamos deixar para os pequeninos? O que estamos fazendo para poder preservar a nossa história, os nossos hábitos, os nossos costumes? Cultivar aquelas sementes que os nossos antepassados plantaram e para que possa gerar frutos para as próximas gerações”, complementou.