A procura das prefeituras gaúchas por Parcerias Público Privadas (PPPs) tem atraído a atenção do mercado nacional. No Rio Grande do Sul, as duas áreas mais buscadas pelos gestores municipais são a de serviços sociais e iluminação pública. O cenário promissor fez com que o Instituto Brasileiro de PPPs Municipais (IBPM) escolhesse Canoas para sediar o 1º Congresso Nacional de Inovação em PPPs e Concessões nesta quarta e quinta-feira (25).

Ao reunir mais de mil gestores públicos, pesquisadores acadêmicos, representantes de instituições financeiras e investidores da iniciativa privada no ParkShopping Canoas, o presidente do IBPM, Willian Iribarren Reinaldo, enxerga grandes oportunidades nas PPPs de iluminação pública e serviços sociais no Rio Grande do Sul. Representantes de mais de 100 cidades gaúchas participaram das palestras, painéis e treinamentos.

“As PPPs na iluminação pública são mais fáceis de viabilizar por causa das contrapartidas (mais claras e mensuráveis). Por isso, elas são muito mais replicadas nas cidades. Mas, dos 497 municípios gaúchos, apenas quatro ou cinco têm PPPs nessa área. Então, há um potencial de crescimento muito grande”, analisa o presidente da IBPM.

Apesar da alta procura por PPPs de iluminação pública no evento sobre o tema, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) afirma que apenas seis prefeituras gaúchas já implementaram parcerias nesta área: Porto Alegre, Canoas, Santa Maria, Caxias do Sul, Sapucaia do Sul e Sapiranga. Os contratos incluem a manutenção, modernização e monitoramento da iluminação nas vias públicas. No total, eles somam R$ 1,92 bilhão.

Quanto às PPPs na área social, Iribarren Reinaldo comenta que a demanda tem aumentado significativamente. Essa área inclui serviços de assistência social, curadoria em centros culturais, administração de escolas e creches.

“Tem uma outra necessidade que atinge muitos municípios, que são as PPPs sociais. A nível nacional, elas vem tendo um crescimento muito grande. No Rio Grande do Sul, está começando um movimento maior nessa área. Principalmente, em Porto Alegre, Caxias do Sul e algumas outras cidades”, avalia o especialista em PPPs.

Segundo o TCE, o governo estadual e as prefeituras têm 76 contratos de PPPs e concessões vigentes no Rio Grande do Sul – totalizando um investimento de R$ 19,7 bilhões. Todos os contratos municipais somam R$ 9,68 bilhões. No Brasil, oIBPM estima que os contratos municipais totalizam R$ 250 bilhões.