O encanto do Natal tem data confirmada para chegar a Arroio do Sal. Às vésperas da festividade, a cidade receberá a companhia teatral Caravana da Ilusão com o espetáculo “Um Sonho de Natal”. Promovida pela prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, Esportes, Juventude e Cultura, a apresentação gratuita será realizada no dia 23 de dezembro, às 21h.
A companhia estará posicionada em frente à Praça do Mar, na avenida Assis Brasil, com a caravana virada em direção à Serra. Com figurinos especiais e uma combinação de acrobacias e cenas circenses, a peça promete encantar o público ao abordar o verdadeiro sentido do Natal, que são os relacionamentos, os laços construídos e a importância dos pequenos gestos.
O espetáculo “Um Sonho de Natal” percorre municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina levando a temática natalina para diferentes praças públicas e palcos. A apresentação em Arroio do Sal integra esse roteiro e marcará o início das atividades especiais de fim de ano no município.
Conforme a diretora de Cultura, Édria Melo, a peça teatral será uma atração para públicos de todas as idades. “Será uma noite especial, com iluminação e uma estrutura preparada para que o público possa acompanhar o espetáculo em nossa avenida principal. A expectativa é reunir crianças, jovens e toda a família em nossa primeira celebração de fim de ano”, afirma.