A cidade de Garibaldi dá início à programação natalina nesta sexta-feira (27). Com o tema “Celebre o Encanto”, o Natal Borbulhante 2026 terá abertura oficial às 19h, no Centro Histórico Municipal, com atrações culturais, música, decoração especial e a tradicional chegada do Papai Noel.
A noite começa com a apresentação do Coro Canarinhos de Garibaldi. Às 19h45, será realizada a solenidade oficial, com bênção, acendimento das luzes natalinas e a aguardada Parada de Natal, que marcará a chegada do Bom Velhinho.
As atividades seguem até 6 de janeiro de 2027, com atrações voltadas a diferentes públicos. A Vila Natalina, instalada na Praça Loureiro da Silva, conhecida como Praça das Rosas, será um dos principais pontos de encontro do evento, reunindo apresentações musicais, espetáculos, atividades culturais e atrações para as crianças.
A programação inclui apresentações de corais, bandas, orquestras, grupos de dança e teatro, além de oficinas de cartinhas e pinturas faciais de duende. O Papai Noel também terá horários especiais de atendimento na Vila Natalina.
A cidade de Garibaldi dá início à programação natalina nesta sexta-feira (27). Com o tema “Celebre o Encanto”, o Natal Borbulhante 2026 terá abertura oficial às 19h, no Centro Histórico Municipal, com atrações culturais, música, decoração especial e a tradicional chegada do Papai Noel.
A noite começa com a apresentação do Coro Canarinhos de Garibaldi. Às 19h45, será realizada a solenidade oficial, com bênção, acendimento das luzes natalinas e a aguardada Parada de Natal, que marcará a chegada do Bom Velhinho.
As atividades seguem até 6 de janeiro de 2027, com atrações voltadas a diferentes públicos. A Vila Natalina, instalada na Praça Loureiro da Silva, conhecida como Praça das Rosas, será um dos principais pontos de encontro do evento, reunindo apresentações musicais, espetáculos, atividades culturais e atrações para as crianças.
A programação inclui apresentações de corais, bandas, orquestras, grupos de dança e teatro, além de oficinas de cartinhas e pinturas faciais de duende. O Papai Noel também terá horários especiais de atendimento na Vila Natalina.