No Rio Grande do Sul, o programa de expansão em curso prevê 18 mil km de novas redes de esgoto e 2 milhões de novas ligações domiciliares até 2033. O levantamento também identifica 33 projetos municipais com recursos federais, que somam R$ 1,1 bilhão. Entre eles estão São Leopoldo, com R$ 270 milhões em esgotamento sanitário, e Porto Alegre, com R$ 260 milhões em abastecimento de água.
O estudo estima que, no país, cada real investido em esgotamento sanitário gera cerca de 8,9 vezes o valor em benefícios. No abastecimento de água, a relação é de aproximadamente 2,5 vezes.
“A coleta e o tratamento de esgoto são fundamentais para a saúde pública e para o desenvolvimento das cidades. Quando essa infraestrutura é insuficiente, a população fica mais exposta a doenças relacionadas à falta de saneamento, com impactos diretos sobre a qualidade de vida e a demanda por serviços de saúde. No Rio Grande do Sul, os planos de expansão mostram a dimensão dessa agenda e o potencial de ampliar os ganhos observados em Uruguaiana para outras regiões do estado”, afirma Eduardo Corsetti, co-head de Infraestrutura e Energia do Itaú BBA.