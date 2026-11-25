A Fundatec, empresa contratada pela prefeitura de Erechim para realizar estudos técnicos e apontar caminhos e novas propostas para o transporte coletivo urbano, apresentou, nesta terça-feira (24), os resultados de parte desse trabalho durante a Tribuna Livre da Sessão Plenária Ordinária da Câmara de Vereadores. A apresentação, que foi conduzida pelo secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini e pelo diretor da Fundatec, Renato Cordeiro Rodhen, trouxe um conjunto de estudos que busca avaliar o funcionamento atual, identificar necessidades e propor alternativas para qualificar o serviço oferecido à população.
O trabalho considera aspectos operacionais, financeiros, jurídicos e de qualidade, servindo de base para que o município comece a planejar possíveis modificações no sistema já a partir de 2027. Entre os pontos avaliados estão a reorganização de linhas e itinerários, ajustes de horários conforme a demanda de passageiros, possibilidade de integração de linhas de fretamento que atendem o Distrito Industrial, identificação de demanda reprimida em bairros e análise de alternativas para melhorar a mobilidade, a segurança e a agilidade dos deslocamentos.
O diagnóstico identificou, por exemplo, que Erechim conta atualmente com 302 viagens em dias úteis, 124 aos sábados e 36 aos domingos e feriados. Também apontou a necessidade de avaliar a distribuição da oferta de viagens conforme a procura dos usuários, considerando as diferenças de demanda entre as regiões da cidade.
A prefeitura destaca que Erechim possui um contrato de concessão vigente para a prestação do serviço e segue cumprindo todos os ritos e obrigações contratuais estabelecidos. No entanto, reconhece que o modelo atual precisa ser avaliado e que existem necessidades de mudanças para acompanhar as demandas da população e buscar um sistema mais eficiente, acessível e adequado à realidade do município.
A apresentação realizada na Câmara de Vereadores marca mais uma etapa desse processo de planejamento. A partir dos levantamentos e das propostas apresentadas, o município começa a trabalhar na avaliação das alternativas e nos encaminhamentos para melhorias.
A Fundatec, empresa contratada pela prefeitura de Erechim para realizar estudos técnicos e apontar caminhos e novas propostas para o transporte coletivo urbano, apresentou, nesta terça-feira (24), os resultados de parte desse trabalho durante a Tribuna Livre da Sessão Plenária Ordinária da Câmara de Vereadores. A apresentação, que foi conduzida pelo secretário de Gestão e Governança, Edgar Marmentini e pelo diretor da Fundatec, Renato Cordeiro Rodhen, trouxe um conjunto de estudos que busca avaliar o funcionamento atual, identificar necessidades e propor alternativas para qualificar o serviço oferecido à população.
O trabalho considera aspectos operacionais, financeiros, jurídicos e de qualidade, servindo de base para que o município comece a planejar possíveis modificações no sistema já a partir de 2027. Entre os pontos avaliados estão a reorganização de linhas e itinerários, ajustes de horários conforme a demanda de passageiros, possibilidade de integração de linhas de fretamento que atendem o Distrito Industrial, identificação de demanda reprimida em bairros e análise de alternativas para melhorar a mobilidade, a segurança e a agilidade dos deslocamentos.
O diagnóstico identificou, por exemplo, que Erechim conta atualmente com 302 viagens em dias úteis, 124 aos sábados e 36 aos domingos e feriados. Também apontou a necessidade de avaliar a distribuição da oferta de viagens conforme a procura dos usuários, considerando as diferenças de demanda entre as regiões da cidade.
A prefeitura destaca que Erechim possui um contrato de concessão vigente para a prestação do serviço e segue cumprindo todos os ritos e obrigações contratuais estabelecidos. No entanto, reconhece que o modelo atual precisa ser avaliado e que existem necessidades de mudanças para acompanhar as demandas da população e buscar um sistema mais eficiente, acessível e adequado à realidade do município.
A apresentação realizada na Câmara de Vereadores marca mais uma etapa desse processo de planejamento. A partir dos levantamentos e das propostas apresentadas, o município começa a trabalhar na avaliação das alternativas e nos encaminhamentos para melhorias.