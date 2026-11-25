A prefeitura de Passo Fundo recebe uma nova remessa de 3 mil telhas, adquiridas para atender as famílias que tiveram suas residências destelhadas durante as fortes chuvas registradas na semana passada. A distribuição para as famílias já cadastradas começa nesta quarta-feira (25).
A remessa faz parte da compra de 15 mil telhas realizada pelo município.
Conforme informado pela empresa fornecedora, as outras 12 mil unidades deverão ser entregues até sexta-feira, garantindo a continuidade do atendimento às famílias que necessitam de apoio para recuperar a cobertura de suas casas.
Até o momento, a prefeitura já realizou a entrega de 6.200 telhas de fibrocimento de 4 mm, 170 telhas de 6 mm e 120 quilos de pregos telheiros, materiais utilizados na recuperação das coberturas das residências atingidas pelas chuvas.
O secretário municipal de Habitação, Fernando Pires, destaca a importância da aquisição para ampliar a capacidade de atendimento do município. “A compra dessas 15 mil telhas foi fundamental para garantir que possamos atender as famílias que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas. Sabemos da importância de oferecer esse suporte com agilidade, principalmente para quem precisa recuperar a cobertura da residência e garantir mais segurança e proteção para sua família”, ressalta.
Além das telhas, a Defesa Civil também está recebendo uma nova remessa de lonas plásticas para recompor o estoque utilizado durante os atendimentos às famílias atingidas pelas chuvas.
O coordenador da Defesa Civil, coronel Fernando Carlos Bicca, explica que a demanda por lonas foi elevada em razão dos atendimentos realizados nos últimos dias e que a reposição é necessária para manter a capacidade de resposta do Município. “Foi muito grande o fornecimento de lonas para atender as famílias que tiveram suas casas atingidas. Agora, estamos recompondo nosso estoque para que possamos estar preparados e continuar prestando assistência à comunidade diante de possíveis novas ocorrências ou necessidades”, destaca.
A reposição dos materiais garantem as ações de atendimento das famílias atingidas na cidade.
A prefeitura de Passo Fundo recebe uma nova remessa de 3 mil telhas, adquiridas para atender as famílias que tiveram suas residências destelhadas durante as fortes chuvas registradas na semana passada. A distribuição para as famílias já cadastradas começa nesta quarta-feira (25).
A remessa faz parte da compra de 15 mil telhas realizada pelo município.
Conforme informado pela empresa fornecedora, as outras 12 mil unidades deverão ser entregues até sexta-feira, garantindo a continuidade do atendimento às famílias que necessitam de apoio para recuperar a cobertura de suas casas.
Até o momento, a prefeitura já realizou a entrega de 6.200 telhas de fibrocimento de 4 mm, 170 telhas de 6 mm e 120 quilos de pregos telheiros, materiais utilizados na recuperação das coberturas das residências atingidas pelas chuvas.
O secretário municipal de Habitação, Fernando Pires, destaca a importância da aquisição para ampliar a capacidade de atendimento do município. “A compra dessas 15 mil telhas foi fundamental para garantir que possamos atender as famílias que tiveram suas casas danificadas pelas chuvas. Sabemos da importância de oferecer esse suporte com agilidade, principalmente para quem precisa recuperar a cobertura da residência e garantir mais segurança e proteção para sua família”, ressalta.
Além das telhas, a Defesa Civil também está recebendo uma nova remessa de lonas plásticas para recompor o estoque utilizado durante os atendimentos às famílias atingidas pelas chuvas.
O coordenador da Defesa Civil, coronel Fernando Carlos Bicca, explica que a demanda por lonas foi elevada em razão dos atendimentos realizados nos últimos dias e que a reposição é necessária para manter a capacidade de resposta do Município. “Foi muito grande o fornecimento de lonas para atender as famílias que tiveram suas casas atingidas. Agora, estamos recompondo nosso estoque para que possamos estar preparados e continuar prestando assistência à comunidade diante de possíveis novas ocorrências ou necessidades”, destaca.
A reposição dos materiais garantem as ações de atendimento das famílias atingidas na cidade.