Os recursos foram aplicados no reforço da rede, na correção do nível de tensão, na substituição de estruturas e equipamentos em fim de vida útil, na ligação de novos clientes e na conexão de sistemas de geração própria de energia. Entre os serviços executados neste ano estão a implantação de 394 postes, a instalação de 85 transformadores e de um religador, equipamento que identifica falhas e permite isolar o trecho afetado, reduzindo o número de clientes atingidos por uma interrupção.
Do total investido, as obras de resiliência, que tornam a rede mais resistente à ação de ventos e à queda de galhos e árvores, somaram R$ 1,33 milhão. Outros R$ 517 mil foram destinados à regularização do nível de tensão, percebida pelo cliente como oscilação ou energia fraca, e R$ 130,8 mil à instalação de bancos de reguladores de tensão.
O tempo médio que cada cliente de Camaquã ficou sem energia, medido pelo indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção), passou de 19,74 horas para 12,71 horas, uma redução de 35,61%. O indicador considera a duração média das interrupções no fornecimento de energia por cliente. Já o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção), que mede quantas vezes, em média, cada cliente teve o fornecimento interrompido, caiu de 9,65 para 7,04 ocorrências, uma redução de 27,05%.
Desde 2021, a distribuidora investiu R$ 47,9 milhões em Camaquã, somando os R$ 40,5 milhões aplicados até 2025 aos R$ 7,39 milhões de 2026. Entre 2021 e 2025, foram inspecionados preventivamente 3.600 km de rede, realizadas 6 mil podas, implantados 4.700 postes e 1.200 novos transformadores, instalados 47 equipamentos de automação e expandidos 30 km de rede de média e baixa tensão.