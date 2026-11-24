Foi iniciada, nesta segunda-feira (23), a pré-venda de ingressos para o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2027. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, na Avenida Presidente Vargas.
A pré-venda, iniciada nesta segunda-feira, oferta a possibilidade de aquisição de forma presencial ou online. Na primeira modalidade, basta se dirigir ao guichê localizado na Estação Rodoviária de Uruguaiana. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h; aos sábados, o funcionamento é das 9h às 13h. De forma online, os compradores podem viabilizar o ingresso por meio do site da Bilheteria Digital,
Os passaportes para os três dias terão valores diferenciados. Nos setores iniciais (A, B, N e P) e finais (G, H e I), o valor é R$ 200,00. Ja no setor Meio Premium (C, D, J, K, L, M e O), o passaporte custa R$ 300,00. Há ainda a venda de mesas, com 10 lugares, cujo ingresso custa entre R$ 3,5 mil e R$ 5,5 mil, de acordo com o setor.
As entradas podem ser compradas na bilheteria, com pagamento via Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Os passaportes podem ser parcelados em até 3x nos cartões de crédito e as em até 5x nos cartões de crédito. Pelo site Bilheteria Digital, o parcelamento é de até 12x, com acréscimo de juros. O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2027 é uma realização da Asesgru (Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana), com produção da AG Entretenimento e apoio da prefeitura de Uruguaiana.
Foi iniciada, nesta segunda-feira (23), a pré-venda de ingressos para o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2027. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, na Avenida Presidente Vargas.
A pré-venda, iniciada nesta segunda-feira, oferta a possibilidade de aquisição de forma presencial ou online. Na primeira modalidade, basta se dirigir ao guichê localizado na Estação Rodoviária de Uruguaiana. O setor funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 18h; aos sábados, o funcionamento é das 9h às 13h. De forma online, os compradores podem viabilizar o ingresso por meio do site da Bilheteria Digital,
Os passaportes para os três dias terão valores diferenciados. Nos setores iniciais (A, B, N e P) e finais (G, H e I), o valor é R$ 200,00. Ja no setor Meio Premium (C, D, J, K, L, M e O), o passaporte custa R$ 300,00. Há ainda a venda de mesas, com 10 lugares, cujo ingresso custa entre R$ 3,5 mil e R$ 5,5 mil, de acordo com o setor.
As entradas podem ser compradas na bilheteria, com pagamento via Pix, cartão de débito e cartão de crédito. Os passaportes podem ser parcelados em até 3x nos cartões de crédito e as em até 5x nos cartões de crédito. Pelo site Bilheteria Digital, o parcelamento é de até 12x, com acréscimo de juros. O Carnaval Fora de Época de Uruguaiana 2027 é uma realização da Asesgru (Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana), com produção da AG Entretenimento e apoio da prefeitura de Uruguaiana.