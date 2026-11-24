A secretaria municipal de Saúde de Taquara promoverá, durante o mês de dezembro, um mutirão de consultas em dermatologia para atender todos os pacientes cadastrados ao longo de 2026. A iniciativa integra a programação do Dezembro Laranja, campanha criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que busca conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde da pele e o diagnóstico precoce do câncer.
Coordenada pelo médico dermatologista Marcelo Ferreira, a ação será realizada todas as segundas-feiras à tarde e nas quintas e sextas-feiras pela manhã, junto ao Centro de Especialidades da Secretaria de Saúde, localizado no Complexo Municipal de Saúde.
Conforme explica Marcelo Ferreira, todos os pacientes de Taquara encaminhados para consultas em dermatologia são cadastrados no Gercon, sistema de gerenciamento de consultas da Secretaria Estadual da Saúde. Posteriormente, são direcionados para a Fundação Hospitalar de Rolante, município que é referência regional para atendimentos e ambulatório especializado em dermatologia no Vale do Paranhana, ou para o Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde de Taquara.
O médico avalia que o mutirão beneficiará especialmente os pacientes idosos e os moradores do interior do município, que poderão realizar a consulta em Taquara, sem a necessidade de deslocamento até Rolante. “Essa ação é muito importante porque aproxima o atendimento da população, principalmente daqueles que possuem mais dificuldades de locomoção. Durante as consultas, vamos avaliar cada caso e, se houver necessidade de algum procedimento cirúrgico, o paciente já será agendado para janeiro”, explica.
O dermatologista também destaca que a agilidade no atendimento é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Por isso, durante as consultas, será realizada a coleta de material para biópsia nos casos suspeitos, permitindo que os pacientes possam dar início ao tratamento já em janeiro, conforme a avaliação médica. Para solicitar uma consulta com o dermatologista, o paciente deve procurar inicialmente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro ou localidade.
A secretaria municipal de Saúde de Taquara promoverá, durante o mês de dezembro, um mutirão de consultas em dermatologia para atender todos os pacientes cadastrados ao longo de 2026. A iniciativa integra a programação do Dezembro Laranja, campanha criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que busca conscientizar a população sobre os cuidados com a saúde da pele e o diagnóstico precoce do câncer.
Coordenada pelo médico dermatologista Marcelo Ferreira, a ação será realizada todas as segundas-feiras à tarde e nas quintas e sextas-feiras pela manhã, junto ao Centro de Especialidades da Secretaria de Saúde, localizado no Complexo Municipal de Saúde.
Conforme explica Marcelo Ferreira, todos os pacientes de Taquara encaminhados para consultas em dermatologia são cadastrados no Gercon, sistema de gerenciamento de consultas da Secretaria Estadual da Saúde. Posteriormente, são direcionados para a Fundação Hospitalar de Rolante, município que é referência regional para atendimentos e ambulatório especializado em dermatologia no Vale do Paranhana, ou para o Centro de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde de Taquara.
O médico avalia que o mutirão beneficiará especialmente os pacientes idosos e os moradores do interior do município, que poderão realizar a consulta em Taquara, sem a necessidade de deslocamento até Rolante. “Essa ação é muito importante porque aproxima o atendimento da população, principalmente daqueles que possuem mais dificuldades de locomoção. Durante as consultas, vamos avaliar cada caso e, se houver necessidade de algum procedimento cirúrgico, o paciente já será agendado para janeiro”, explica.
O dermatologista também destaca que a agilidade no atendimento é fundamental para aumentar as chances de sucesso no tratamento. Por isso, durante as consultas, será realizada a coleta de material para biópsia nos casos suspeitos, permitindo que os pacientes possam dar início ao tratamento já em janeiro, conforme a avaliação médica. Para solicitar uma consulta com o dermatologista, o paciente deve procurar inicialmente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de seu bairro ou localidade.