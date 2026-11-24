A literatura, a cultura e a arte ganharam destaque em Alvorada com a abertura oficial da 22ª Feira do Livro, realizada nesta segunda-feira (23), no Ginásio Municipal Tancredo Neves. Com o tema “Conectados por Histórias”, o evento segue até quinta-feira (26), reunindo mais de 60 atrações gratuitas para todas as idades e transformando o espaço em um grande ponto de encontro entre leitores, escritores, estudantes e artistas.
A abertura contou com o tradicional corte da fita e um cortejo especial na entrada principal do ginásio, reunindo o prefeito Douglas Martello; os secretários municipais de Cultura, Esporte e Juventude, Beto Camparra, e de Educação, Italo Mainieri; além da xerife da Feira, Nathiele Fagundes. A programação também teve a participação da Banda Marcial da EMEF Professora Alice de Carvalho e do Coral da EMEF Duque de Caxias, marcando o início de quatro dias dedicados à valorização da leitura e das diferentes manifestações culturais.
Logo após a cerimônia oficial, alunos de diferentes escolas municipais acompanharam uma contação de histórias com a xerife da Feira, Nathiele Fagundes, e participaram de uma aula de ritmos com a professora Marina Rodrigues. Um bate-papo com o escritor e professor Artur Madruga encerrou e a diretora da Biblioteca Municipal, Claudia Dalpiás, completou a manhã.
Até quinta-feira (26), o público poderá acompanhar bate-papos com escritores, contação de histórias, mediações de leitura, lançamentos de livros, espetáculos de teatro, apresentações de dança, música e atividades para crianças e adultos. A estrutura também conta com recursos de acessibilidade e ilhas de leitura.
A literatura, a cultura e a arte ganharam destaque em Alvorada com a abertura oficial da 22ª Feira do Livro, realizada nesta segunda-feira (23), no Ginásio Municipal Tancredo Neves. Com o tema “Conectados por Histórias”, o evento segue até quinta-feira (26), reunindo mais de 60 atrações gratuitas para todas as idades e transformando o espaço em um grande ponto de encontro entre leitores, escritores, estudantes e artistas.
A abertura contou com o tradicional corte da fita e um cortejo especial na entrada principal do ginásio, reunindo o prefeito Douglas Martello; os secretários municipais de Cultura, Esporte e Juventude, Beto Camparra, e de Educação, Italo Mainieri; além da xerife da Feira, Nathiele Fagundes. A programação também teve a participação da Banda Marcial da EMEF Professora Alice de Carvalho e do Coral da EMEF Duque de Caxias, marcando o início de quatro dias dedicados à valorização da leitura e das diferentes manifestações culturais.
Logo após a cerimônia oficial, alunos de diferentes escolas municipais acompanharam uma contação de histórias com a xerife da Feira, Nathiele Fagundes, e participaram de uma aula de ritmos com a professora Marina Rodrigues. Um bate-papo com o escritor e professor Artur Madruga encerrou e a diretora da Biblioteca Municipal, Claudia Dalpiás, completou a manhã.
Até quinta-feira (26), o público poderá acompanhar bate-papos com escritores, contação de histórias, mediações de leitura, lançamentos de livros, espetáculos de teatro, apresentações de dança, música e atividades para crianças e adultos. A estrutura também conta com recursos de acessibilidade e ilhas de leitura.