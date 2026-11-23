A prefeitura de Estância Velha inaugurou as reformas e melhorias do Centro de Especialidades Egon Pilger, no Centro. O evento marcou também a ampliação da oferta de especialidades e serviços disponibilizados à população, além da formatura de profissionais que concluíram uma especialização na área de Agentes de Saúde.
Antes da ampliação o Centro de Especialidades dividia espaço com o Posto de Saúde. Agora, com a reforma que recebeu o investimento de R$ 200 mil, o local pode ofertar atendimentos nas áreas de Cardiologia, Urologia, Traumatologia, Ginecologia Clínica e Fisioterapia, além da realização de Eletrocardiogramas.
Com a reorganização e ampliação dos serviços, a unidade passa a contar também com Posto de Coleta Avançado de Sangue, em parceria com o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), Teste Ergométrico, Psiquiatria Infantil e Adulto, Bucomaxilofacial, Acupuntura, atendimento de Médico Regulador Municipal e Ecografia, serviço que anteriormente era realizado no Hospital Municipal Getúlio Vargas
“Essa é mais uma importante etapa da qualificação da saúde em nossa cidade. Já conseguimos entregar quatro novos postos de saúde e estamos realizando uma ampliação histórica em nosso Hospital. E isso só é possível graças a todas as nossas equipes”, destacou o prefeito Diego Francisco. A rede de atendimento também foi ampliada por meio de referências no hospital, possibilitando à população acesso a consultas de Cirurgia Geral, Dermatologia Clínica e Cirúrgica, Ginecologia Cirúrgica, além da realização de Espirometrias.
A programação também contou com a formatura dos profissionais que concluíram a especialização voltada aos Agentes de Saúde. A capacitação busca fortalecer a atuação desses trabalhadores junto às comunidades, ampliando os conhecimentos e qualificando as atividades de orientação, prevenção e acompanhamento das famílias.
Com as melhorias estruturais, a chegada de novas especialidades e a formação dos profissionais, o Centro de Especialidades Egon Pilger passa a desempenhar um papel ainda mais abrangente na rede municipal de saúde, ampliando a oferta de atendimentos e fortalecendo a assistência prestada à população de Estância Velha.
A prefeitura de Estância Velha inaugurou as reformas e melhorias do Centro de Especialidades Egon Pilger, no Centro. O evento marcou também a ampliação da oferta de especialidades e serviços disponibilizados à população, além da formatura de profissionais que concluíram uma especialização na área de Agentes de Saúde.
Antes da ampliação o Centro de Especialidades dividia espaço com o Posto de Saúde. Agora, com a reforma que recebeu o investimento de R$ 200 mil, o local pode ofertar atendimentos nas áreas de Cardiologia, Urologia, Traumatologia, Ginecologia Clínica e Fisioterapia, além da realização de Eletrocardiogramas.
Com a reorganização e ampliação dos serviços, a unidade passa a contar também com Posto de Coleta Avançado de Sangue, em parceria com o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs), Teste Ergométrico, Psiquiatria Infantil e Adulto, Bucomaxilofacial, Acupuntura, atendimento de Médico Regulador Municipal e Ecografia, serviço que anteriormente era realizado no Hospital Municipal Getúlio Vargas
“Essa é mais uma importante etapa da qualificação da saúde em nossa cidade. Já conseguimos entregar quatro novos postos de saúde e estamos realizando uma ampliação histórica em nosso Hospital. E isso só é possível graças a todas as nossas equipes”, destacou o prefeito Diego Francisco. A rede de atendimento também foi ampliada por meio de referências no hospital, possibilitando à população acesso a consultas de Cirurgia Geral, Dermatologia Clínica e Cirúrgica, Ginecologia Cirúrgica, além da realização de Espirometrias.
A programação também contou com a formatura dos profissionais que concluíram a especialização voltada aos Agentes de Saúde. A capacitação busca fortalecer a atuação desses trabalhadores junto às comunidades, ampliando os conhecimentos e qualificando as atividades de orientação, prevenção e acompanhamento das famílias.
Com as melhorias estruturais, a chegada de novas especialidades e a formação dos profissionais, o Centro de Especialidades Egon Pilger passa a desempenhar um papel ainda mais abrangente na rede municipal de saúde, ampliando a oferta de atendimentos e fortalecendo a assistência prestada à população de Estância Velha.