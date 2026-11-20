A programação da semana entre os dias 23 e 29 de novembro no Interior do Rio Grande do Sul reúne eventos literários, cinematográficos, gastronômicos e culturais. Caxias do Sul traz a 7ª edição do festival Sálvia, arte, cultura e gastronomia nos dias 28 e 29. Uruguaiana realiza a 49ª Feira do Livro, celebrando os 180 anos da cidade. Rio Grande recebe a 8ª Mostra de Cinema Latino-Americano, que valoriza produções audiovisuais da região. A agenda também conta com encontros de inovação, motociclismo e festivais de arte em diferentes regiões gaúchas.

Alvorada | 22ª Feira do Livro de Alvorada:

Lançamento da 22ª Feira do Livro de Alvorada Nathália Ely/Prefeitura de Alvorada/divulgacao/cidades 23 a 26 de novembro, a 22ª edição da Feira do Livro de Alvorada com o tema “Conectados por Histórias” e mais de 60 atrações literárias, culturais e artísticas. Acontecendo das 8h30min às 21h no Ginásio Municipal Tancredo Neves, com entrada gratuita

Mais informações no site da prefeitura

Rio Grande | 8ª Mostra de Cinema Latino-Americano:

O município de Rio Grande recebe, de 25 a 27 de novembro, a 8ª edição da Mostra de Cinema Latino-Americano. O evento promove a circulação de produções audiovisuais da América Latina e proporciona ao público contato com diferentes culturas, narrativas e perspectivas cinematográficas. As atividades durante o dia acontecem no Anfiteatro Prof. Earle Barros, IFRS Campus Rio Grande e à noite na Fábrica Rheingantz. Todas as atividades são de entrada franca.

Mais informações nas redes sociais do evento @mostraderiogrande

São Luiz Gonzaga | Natal Luz das Missões:

Natal Luz das Missões inicia dia 25 no centro da cidade Assessoria de Comunicação, Imprensa e Transparência da Prefeitura de São Luiz Gonzaga/divulgacao/cidades

O município de São Luiz Gonzaga inicia, no dia 25 de novembro, a programação do Natal Luz das Missões. A iniciativa reúne decoração e iluminação natalina, apresentações artísticas, corais, shows e atividades para a comunidade. As atividades seguem até 25 de dezembro com entrada gratuita na Praça Matriz, centro da cidade.

Mais informações na Secretaria de Turismo do RS

Santa Maria | 12º Fórum IEL de Inovação:

12ª edição do Fórum IEL de Inovação é no dia 26 Dudu Leal/Fiergs/Divulgação

Santa Maria recebe, no dia 26 de novembro, uma etapa regional do 12º Fórum IEL de Inovação. O encontro aborda temas como liderança, preparação de profissionais e os desafios da nova indústria. A programação ocorre das 19h às 21h30min, na EduTech/Lab Criativo, e conta com palestra de Alexandre Pellaes, além de espaço para troca de experiências entre representantes do setor empresarial. O valor inicial da inscrição é de R$120,00 no site do Fórum.

Mais informações e inscrições no site do IEL-RS

Santa Maria | 29º Mercocycle:

Encontro reúne motociclistas, famílias e apreciadores do motociclismo Divulgacao Mercocycle/divulgacao/cidades de 26 a 29 de novembro, a 29ª edição do Mercocycle, encontro que reúne motociclistas, famílias e apreciadores do motociclismo de diferentes regiões do Mercosul. A programação inclui shows, exposição de produtos do segmento, passeio de motocicletas, área de camping, mateada, flash tattoo e praça de alimentação. O evento será realizado no Parque Cidade dos Meninos e o ingresso é a partir de R$17,50 com compra no local.

Mais informações na página do evento

Uruguaiana | 49ª Feira Internacional do Livro:

49ª edição da Feira Internacional do Livro de Uruguaiana com tema relacionado aos 180 anos do município Duda Nogueira/Prefeitura de Uruguaiana/divulgacao/cidades a partir do dia 27 de novembro, a 49ª edição da Feira Internacional do Livro com tema relacionado aos 180 anos do município às 11h, o evento será realizado na Praça Barão do Rio Branco e reúne atividades literárias, apresentações musicais, teatro, exposições, oficinas e sessões de autógrafos. A programação segue até 6 de dezembro com entrada gratuita.

Mais informações na Prefeitura de Uruguaiana

Caxias do Sul | 7º Festival Sálvia: Arte, Cultura e Gastronomia:

A 7ª edição do Festival Sálvia, na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino Divulgacao Festival Salvia: Arte, Cultura e Gastronomia/divulgacao/cidades nos dias 28 e 29 de novembro, a 7ª edição do Festival Sálvia: Arte, Cultura e Gastronomia, na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino. O evento reúne gastronomia, moda e artesanato. A programação também conta com apresentações musicais e atrações culturais. A iniciativa busca valorizar a produção local e reunir diferentes expressões artísticas e gastronômicas em um espaço de convivência com entrada gratuita.

Mais informações nas redes socias do evento @salviacaxias