A programação da semana entre os dias 23 e 29 de novembro no Interior do Rio Grande do Sul reúne eventos literários, cinematográficos, gastronômicos e culturais. Caxias do Sul traz a 7ª edição do festival Sálvia, arte, cultura e gastronomia nos dias 28 e 29. Uruguaiana realiza a 49ª Feira do Livro, celebrando os 180 anos da cidade. Rio Grande recebe a 8ª Mostra de Cinema Latino-Americano, que valoriza produções audiovisuais da região. A agenda também conta com encontros de inovação, motociclismo e festivais de arte em diferentes regiões gaúchas.
Alvorada | 22ª Feira do Livro de Alvorada:
Mais informações no site da prefeitura
Rio Grande | 8ª Mostra de Cinema Latino-Americano:
O município de Rio Grande recebe, de 25 a 27 de novembro, a 8ª edição da Mostra de Cinema Latino-Americano. O evento promove a circulação de produções audiovisuais da América Latina e proporciona ao público contato com diferentes culturas, narrativas e perspectivas cinematográficas. As atividades durante o dia acontecem no Anfiteatro Prof. Earle Barros, IFRS Campus Rio Grande e à noite na Fábrica Rheingantz. Todas as atividades são de entrada franca.
Mais informações nas redes sociais do evento @mostraderiogrande
São Luiz Gonzaga | Natal Luz das Missões:
O município de São Luiz Gonzaga inicia, no dia 25 de novembro, a programação do Natal Luz das Missões. A iniciativa reúne decoração e iluminação natalina, apresentações artísticas, corais, shows e atividades para a comunidade. As atividades seguem até 25 de dezembro com entrada gratuita na Praça Matriz, centro da cidade.
Mais informações na Secretaria de Turismo do RS
Santa Maria | 12º Fórum IEL de Inovação:
Santa Maria recebe, no dia 26 de novembro, uma etapa regional do 12º Fórum IEL de Inovação. O encontro aborda temas como liderança, preparação de profissionais e os desafios da nova indústria. A programação ocorre das 19h às 21h30min, na EduTech/Lab Criativo, e conta com palestra de Alexandre Pellaes, além de espaço para troca de experiências entre representantes do setor empresarial. O valor inicial da inscrição é de R$120,00 no site do Fórum.
Mais informações e inscrições no site do IEL-RS
Santa Maria | 29º Mercocycle:
Mais informações na página do evento
Uruguaiana | 49ª Feira Internacional do Livro:
Mais informações na Prefeitura de Uruguaiana
Caxias do Sul | 7º Festival Sálvia: Arte, Cultura e Gastronomia: