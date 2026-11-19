A proposta prevê substituir quatro contratos do programa Finisa por uma nova operação de crédito. Os recursos são destinados à liquidação antecipada dos saldos devedores desses empréstimos, permitindo ao município reorganizar o pagamento da dívida conforme as condições e os prazos do novo financiamento.
Na prática, a medida busca reduzir a pressão dos contratos anteriores sobre o caixa da prefeitura. O projeto prevê prazo de até 10 anos e carência para o início da amortização, o que permite reorganizar os pagamentos e melhorar o planejamento financeiro municipal.
Essa reorganização também representa uma oportunidade de ampliar os investimentos. Com menos recursos próprios comprometidos com a amortização das dívidas no curto prazo, a prefeitura ganha maior capacidade financeira para executar melhorias na infraestrutura urbana e atender às demandas dos serviços públicos.
O valor da operação é destinado à quitação dos empréstimos anteriores. A disponibilidade para novos investimentos resulta do alívio nos pagamentos mensais, permitindo direcionar recursos do orçamento a ações prioritárias para Canoas.